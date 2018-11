125. Reise führte nach Südafrika

BAD Mergentheim.Die 125. Reise des Motorsportclubs Bad Mergentheim (MSC) mit 41 Teilnehmern führte vor kurzem in den südafrikanischen Frühling. In Kapstadt nahm Reiseleiterin Karin die Gruppe in Empfang. Auf dem Tafelberg konnte man bei sonnigem Wetter die Aussicht genießen. Anschließend ging es an die berühmte Victoria and Alfred Waterfront, wo eine Bootstour anstand. Am nächsten Tag ging es zum fast 8000 Hektar großen Naturreservat am Kap der guten Hoffnung. Die Reiseleiterin erklärte, dass das Kap 1488 von Bartolomeu Diaz als erstem Europäer entdeckt wurde und zunächst Kap der Stürme genannt wurde. Jahre später wurde es in Kap der guten Hoffnung umbenannt, da potentielle Siedler durch den alten Namen abgeschreckt wurden. Teils zu Fuß und teils per Strandseilbahn ging es zum 87 Meter über der Meereshöhe stehenden Leuchtturm. Nächstes Ziel war Boulders Beach, wo eine große Kolonie von Brillenpinguinen zu beobachten war. Weiter ging es zum botanischen Garten Kirstenbosch mit vielfältiger Flora. Nach einem ausgiebigen Rundgang fuhr man zurück nach Kapstadt, wo eine Stadtrundfahrt mit Bummel durch das Malaienviertel Bo-Kaap am Fuße des Signal Hills folgte.

Richtung Franschhoek (für „französische Ecke“) ging es am nächsten Tag. In Paarl, so genannt wegen der perlenähnlichen Steine stand das „Taalmonument“, das die Entwicklung der Sprache Afrikaans aus den Sprachen der europäischen Siedler sowie afrikanischen und indonesischen Sprachen und Dialekten darstellt. In Hugenottenmuseum von Franschhoek konnte man nach Vorfahren suchen, dann ging es weiter über Heidelberg, dem Anfang der Gardenroute, nach Stellenbosch, der zweitältesten Stadt Südafrikas. Am nächsten Tag ging es zunächst entlang der Gardenroute nach Hermanus. Hier konnte man einige Wale die aus der Antarktis zum Kalben kommen und bleiben, bis die Jungtiere zum Weiterziehen groß genug sind, vom Ufer aus beobachten. Nach einem Strandspaziergang ging es weiter nach Mossel Bay, Ein auf einer Anhöhe stehender Leuchtturm lud zu einem Bummel ein, bevor am nächsten Tag die Besichtigung eines riesigen Tropfsteinhöhlensystems – die Cango Caves – auf dem Programm stand. Anschließend gab es eine Tour durch eine Straußenfarm. Knysna war das Ziel für die kommenden zwei Tage, von wo aus der Tsitsikamma Nationalpark mit seinem „Big Tree“ besucht wurde. Der nächste Tag begann mit einem Geburtstagsständchen für einen Mitreisenden und führte nach Graaf-Reinet. Überraschend ergab sich der Besuch eines Gottesdienstes, zu dem bis heute jedoch nur „Weiße“ eingelassen werden, wodurch das Thema Apartheid noch einmal Thema wurde. Im Camdeboo-Nationalpark wanderte man in das Valley Of Desolation, mit bizarren Felsformationen. Die letzte Station war die Kuzuku Safari Lodge. mks

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018