1255 Euro für gute Sache

Bad Mergentheim.Schülerinnen von St. Bernhard gestalteten Weihnachtskarten und die Koch-AG backtePlätzchen, um diese gegen Spende auf Schwester Edgards Adventsbasar anzubieten. Dabei wurden H. Göggelmann, F. Jörgensmann und F. Wiltschek tatkräftig durch Schüler der Klassen fünf bis acht am Basar unterstützt. Die Eltern der Klassen sechs backten Kuchen für die zahlreichen Besucher des Standes, die an diesem Tag insgesamt 1255 Euro spendeten. Bis zum 10. Dezember können noch weitere Spenden im Sekretariat von St. Bernhard abgegeben werden. Die Spenden und der Erlös des Basars kommen über Pater Josef Roth von der Steyler Mission in Indonesien und Timor, armen und kranken Kindern und Flüchtlingsfamilien in dem südostasiatischen Land zugute. rs

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.12.2018