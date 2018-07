13 000 Euro Zuschuss vom Land

Anzeige

Bad Mergentheim.Das Land investiert 550 000 Euro in die Qualifizierung von Ehrenamtlichen im Bereich Integration. Davon profitiert auch die Stadt Bad Mergentheim mit 13 000 Euro, die für das Projekt „Qualifizierungskonzept für Ehrenamtliche“ aus unterschiedlichen Bausteinen, zum Beispiel „Leben in Bad Mergentheim“ eingesetzt werden. Der Grüne Betreuungsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis, Hermino Katzenstein, freut sich und betont: „Der soziale Zusammenhalt einer Gesellschaft wird durch engagierte Bürger entscheidend geprägt. Ein eindrucksvolles Beispiel, wie viele Menschen sich in Baden-Württemberg für andere Menschen einsetzen, ist das Engagement für Flüchtlinge und deren Integration. Diese Solidarität und Hilfsbereitschaft verdient Dank, höchste Anerkennung und Unterstützung.“

Grünes Licht vom Land gab es für insgesamt 33 Qualifizierungsprojekte. Die Projekte werden aus Mitteln des Programms „Qualifiziert.Engagiert.“ gefördert, das unter dem Dach des „Pakts für Integration“ mit den Kommunen angesiedelt ist.

Das neue Förderprogramm „Qualifiziert.Engagiert.“ knüpft an das gleichnamige Format der vergangenen Jahre an und schafft Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Qualifizierung von Engagierten im Bereich der Integration. Diese Engagierten werden nicht nur mit besonderen fachlichen, interkulturellen, verwaltungstechnischen oder sprachlichen Herausforderungen konfrontiert – sie geraten nicht selten auch an die eigenen Grenzen ihrer Belastbarkeit. „Für ehrenamtlich Engagierte in der Arbeit mit Geflüchteten und Menschen mit Migrationshintergrund ist eine gute Vorbereitung durch Qualifizierungsangebote besonders wichtig“, so Katzenstein. pm