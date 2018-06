130 Millionen Euro für Drillberg geplant

Anzeige

Kontinuierlicher Wachstum

Das kontinuierliche Wachstum der Würth Industrie Service ist der Grund für den erneuten Ausbau des Areals und somit des Logistikzentrums, welches Kunden in einer Distanz von bis zu 2200 Kilometern in ganz Europa mit C-Teilen versorgt. Produzierende Industrieunternehmen in mehr als 25 Ländern erhalten direkt aus Bad Mergentheim ihre Bedarfe an Produktionsmaterial und Betriebsmitteln. Hierdurch ist es laut Firmen-Mitteilung möglich, ein europaweites, einheitliches Qualitätsniveau von Serviceleistungen, nachhaltigen Investitionen in Prozesstechnik sowie langfristig ausgerichteten Logistikkonzepten und die Qualifizierung von Fachkräften zu realisieren. Die Kunden könnten durch diese Strategie eine größtmögliche Lieferantenkonsolidierung erreichen und Warenströme, durch die Bündelung der C-Teile aus einer Quelle, reduzieren sowie frachtintensive Kleinsendungen vermeiden.

„Die erneute Erweiterung des Logistikzentrums ist nicht nur ein Bekenntnis zum Standort in Bad Mergentheim, sondern auch ein eindeutiges Signal der Würth Industrie Service für den europäischen Markt. Dies bedingt umfangreiche Investitionen in die Lagerlogistik, Infrastruktur, Technologien und Gebäude“, erklärt Rainer Bürkert, Geschäftsbereichsleiter der Würth-Gruppe und Geschäftsführer der Würth Industrie Service.

So sollen in den nächsten drei Jahren über 130 Millionen Euro in den Standort in Bad Mergentheim investiert werden.

Wie bereits im März berichtet, wurden die ersten Vorbereitungen für eine Straßenverlegung getroffen, um die alte Panzerstrecke im Unterbürgerwald als künftige Zufahrt für Lkw zum Gelände im Einbahnverkehr zu nutzen und dort einen Großparkplatz für Lastwagen zu errichten. Die dann reaktivierte Straße durch den Wald soll so die Verkehrssituation am zirka 500 Meter oberhalb gelegenen Haupteingang der Würth Industrie Service an der L 2248 entlasten. Zusätzlich soll eine Erweiterung der 70-Zone auf der Landstraße erfolgen sowie die Änderung der Navigationsdaten, mit dem Ziel, dass die Lkw nicht mehr über Dainbach anfahren, sondern über die B 19 und B 290.

„Die Straßenverlegung ist die Erste, vieler folgender Baumaßnahmen“, sagt Bürkert. „Die Liefersicherheit sowie Teileverfügbarkeit für die Kunden und die damit verbundene Erhöhung der Lagerkapazität stehen im Vordergrund der geplanten Erweiterungen.“

Neue Stellplätze

Aktuell wird das bestehende OSR Shuttlelager, ein Kleinteile- und Pufferlager, um 55 000 neue Stellplätze erweitert. Darüber hinaus soll das Hochregallager um weitere drei Gassen mit jeweils über 10 000 Palettenstellplätzen ausgebaut werden, so dass bis Mitte nächsten Jahres die Gesamtkapazität auf 560 000 vollautomatisierte Behälterplätze und 180 000 Palettenstellplätze ansteigt.

„Parallel dazu ist in diesem Jahr noch der Spatenstich für ein neues vollautomatisiertes Tablarlager geplant. Das dort verwendete Shuttle-Prinzip sowie die eingesetzten Technologien bieten eine höchst flexible und effiziente Lösung für die gesamte Kanban- und Behälterabwicklung – vom Wareneingang über eine optimierte Kommissionierung sowie den multifunktional einsetzbaren Arbeitsplätzen bis hin zum Warenausgang“, so Bürkert.

In der Endausbaustufe soll dieses modulare Shuttlelager bis zu 360 000 Stellplätze umfassen und rund 15 000 Behälterbewegungen pro Stunde leisten. Somit stehen der Würth Industrie Service laut Mitteilung mehr als 1 000 000 Stellplätze im Jahr 2020 zur Verfügung, um die Versorgungssicherheit für die C-Teile-Bedarfe der Kunden weiter zu maximieren und noch flexibler sowie individueller auf die Kundenbedürfnisse eingehen zu können.

Zur Sicherstellung des Brandschutzes errichtet das Unternehmen zudem eine neue Sprinklerzentrale.

Mit einer Erweiterung des bestehenden Wareneingangs- und Warenausgangskomplex um zusätzliche 1900 Quadratmeter soll der Ausbau bis Ende 2020 vorerst abgeschlossen sein. Mit Hilfe von Paletten- und Behälterfördertechnik wurde bei der kompletten Planung viel Wert auf schnelle Transportwege, eine direkte Anbindung an neue und bestehende Lager sowie an deren spätere Erweiterungsfähigkeit gelegt. Zusätzlich sorgt der Einsatz von Robotern für Flexibilität durch Automatisierung.

Fahrerlose Systeme

So kommen bereits heute verstärkt „Open Shuttles“ als fahrerlose Transportsysteme, Kommissionierroboter sowie Palettierroboter zum Einsatz kommen.

„Die Absprache mit der Stadt, dem Landkreis, dem Regierungspräsidium sowie allen Behörden erwies sich dabei als sehr zielführend und unkompliziert. Bei der Vergabe der Bauprojekte wurde vor allem regionalen Dienstleistern und Firmen der Vorzug gegeben,“ betont Bürkert abschließend. wis/sabix

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.06.2018