1350 Unterschriften für „Stolpersteine“

Anzeige

Bad Mergentheim.Unterschriftenliste übergeben: Knapp 1350 Unterschriften für so genannte „Stolpersteine“ in Bad Mergentheim übergaben am Mittwochnachmittag drei Schüler des Wirtschaftsgymnasiums Bad Mergentheim im Neuen Rathaus an Oberbürgermeister Udo Glatthaar.

Zusammen mit weiteren Mitschülern machen sie mit im Seminarkurs an ihrer Schule, der als Teil der Bildungspartnerschaft „Jüdischer Kultur begegnen, Holocaust verstehen“ das Projekt „Stolpersteine in Bad Mergentheim“ angestoßen hat.

Gesammelt haben die Schüler die Unterschriften seit November in der Stadt, sie sprachen dafür sowohl Einheimische als auch Besucher und Gäste an. Auch in einigen Geschäften lagen die Listen aus. „Zumeist waren die Reaktionen der von uns angesprochenen Passanten positiv“, sagten Nele Gernet, Robin Biere und Marie Hofmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Allerdings „hat es vereinzelt auch heftige Reaktionen gegeben, da kamen auch aggressive Untertöne und antisemitische Sprüche“, wie Biere erklärte.