150 Mitwirkende präsentieren ein turbulentes Musical

Bad Mergentheim.Aufregend wird es am kommenden Mittwoch und Donnerstag ab 19.30 Uhr im Kursaal, wenn 150 Mitwirkende der Realschule St. Bernhard ein turbulentes Musical aufführen, das in einem Mehrgenerationenhaus spielt.

Das Publikum erwartet neben einer abwechslungsreichen Handlung eine begeisternde musikalische Unterhaltung. In „Aufruhr im Mehr-Generationen-Haus“ begegnen sich drei Generationen auf der Bühne und zeigen, was in ihnen steckt. Unterstufen- und Oberstufenchor, Eltern-Lehrer-Ehemaligen-Chor, Schulband und die Eltern-Lehrer-Band lassen in einer Zeitreise durch fünf Jahrzehnten Rock- und Popgeschichte Evergreens, wie „Sound of Silence“, „I feel good“ und „Dancing Queen“ auf aktuelle Songs, wie „Hey Soul Sister“, „No roots“ oder den „Cup-Song“ treffen.

Freuen dürfen sich die rund 150 Mitwirkenden in diesem Jahr über die Erweiterung der Bühne mit neuen Elementen, auf denen alle Sänger nun ausreichend Platz finden.

Förderung

Möglich wurde diese Investition durch eine entsprechende Förderung der Schulstiftung Baden- Württemberg. Für die Unterstützung in halber Höhe von beinahe 2000 Euro zeigte sich Schulleiter Axel Janke sehr dankbar. Er sehe diese Anschaffung zudem als eine Investition in die Chorarbeit der Schule, die in einer jahrzehntelangen Tradition stehe und noch viele ehrgeizige Projekte im Blick habe.

Interessierte können das Ergebnis der intensiven gemeinsamen Probenarbeit von Unterstufen- und Oberstufenchor, Eltern-Lehrer-Ehemaligen-Chor, Schulband und die Eltern-Lehrer-Band unter der Leitung von Wolfgang Weiß, Katharina Grzesiak und Briska Hirsch im Rahmen des diesjährigen Schulmusicals von St. Bernhard am Mittwoch, 17. und Donnerstag, 18. Oktober im Kursaal erleben. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr erleben.

Eintrittskarten gibt es bei der Kurverwaltung zu den üblichen Öffnungszeiten und eventuell noch an der Abendkasse.

