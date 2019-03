1525 änderte sich einiges

Bad Mergentheim.Der Deutsche Orden wurde 1190 gegründet. Bereits im Jahr 1219 wurden ihm bedeutende Besitzungen und Rechte in Mergentheim und im Umland geschenkt – ein Anlass für Bad Mergentheim, dieses Ereignisses zu gedenken. So trägt der Verein Deutschordensmuseum zum Jubiläumsprogramm eine umfassende Reihe mit acht Vorträgen bei. „Die Hochmeister in Mergentheim von 1525 bis 1809“ ist das Thema des mittlerweile vierten Vortrags, der am Mittwoch, 10. April, um 19 Uhr im Deutschordensmuseum auf dem Plan steht. Der bekannte Deutschordenshistoriker Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Udo Arnold von der Universität Bonn wird an diesem Abend referieren.

1525 bot für den Deutschen Orden in mehrfacher Hinsicht ein Jahr des Einschnitts: Hochmeisterabfall, Bauernkriege und Reformation. Das war die Stunde Mergentheims, weil der Deutschmeister als neues Ordensoberhaupt ab 1527 bis 1809 dort seinen offiziellen Sitz hatte, auch wenn er keineswegs alle drei Jahrhunderte im Mergentheimer Schloss residierte.

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung per E-Mail an gudrun.mueller@deutschordensmuseum.de wird gebeten. dom

