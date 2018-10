16-Jähriger bei Unfall verletzt

Bad Mergentheim.Weil der Fahrer eines Toyota einem Leichtkraftradfahrer laut Polizei die Vorfahrt nahm, stürzte der 16-Jährige auf der Daimlerstraße an der Ecke Herrenwiesenstraße und verletzte sich leicht. Der 78-Jährige Autofahrer fuhr am Donnerstagmittag auf der Daimlerstraße in Richtung Herrenwiesenstraße. Beim Linksabbiegen missachtete er das aus Richtung Bundesstraße kommende Bike. Der 16-Jährige versuchte zu bremsen, kam aber zu Fall und rutschte gegen die Fahrzeugfront des Autos. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1800 Euro an beiden Fahrzeugen. Die Freiwillige Feuerwehr kam mit zwei Einsatzkräften und einem Fahrzeug vor Ort, um aus dem Leichtkraftrad auslaufenden Betriebsstoff zu beseitigen. pol

