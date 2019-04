1700 Euro für den Kinderhospizdienst

Hachtel.„Aus der Not eine Tugend gemacht“, das hatte die Ortschaft Hachtel an ihrer diesjährigen Faschingsveranstaltung tatsächlich in die Realität umgesetzt. Aus personellen Gründen drohte der traditionelle Gemeindefasching auszufallen. Doch aufgeben kam nicht infrage. Kurzerhand überlegte man, wie das Ganze doch noch zu stemmen sei. Die Idee eine Kampagne unter dem Motto „Hachtel zeigt Herz“ zu starten und eine Benefizveranstaltung zu organisieren, war geboren.

Schnell stand fest, dass der Erlös dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst „Sonnenschein“ in Bad Mergentheim zugehen sollte. Dieser steht unter der Schirmherrschaft der Malteser und arbeitet in Kooperation mit dem Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim.

Für viele Hachteler Bürger war es eine Selbstverständlichkeit bei der guten Sache mitzuhelfen. Der Gemeindefasching war gerettet, doch noch mehr: Man bewirkte im Nachhinein Gutes. So konnte man tatsächlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und erlebte hautnah generationsübergreifende Dorfgemeinschaft. Alt und Jung machten sich gemeinsam für eine Sache stark und hatten Spaß dabei. Dies ist besonders für kleine Gemeinden, wie Hachtel, die kaum 300 Seelen zählt, sehr wichtig und auch in Zukunft erstrebenswert.

Vor kurzem war es dann soweit, die Spendengelder wurden übergeben. Hierzu fanden sich zahlreiche Hachteler Bürger im Dorfgemeinschaftshaus ein. Von der Kinder- und Jugendhospiz waren Elsbeth Kiesel und F. Behnke anwesend. Birgit Rothenfels, die Initiatorin der Benefizveranstaltung, begrüßte die beiden Mitarbeiterinnen sowie Ortsvorsteher Paul Brunner und alle Anwesenden. Sie brachte ihren allergrößten Respekt zum Ausdruck, für all die Menschen, die sich in der Hospizarbeit ehrenamtlich engagieren.

Unheilbar krank mit Aussicht auf Tod, wer möchte sich damit freiwillig konfrontieren und für fremde Menschen Seelentröster sein? Besonders schwer stellte sie sich das bei Kindern vor, die ihr Leben normalerweise noch vor sich haben. Deshalb erfüllte es wohl alle Anwesenden mit Stolz, das erwirtschaftete Geld der Faschingsveranstaltung einer solch guten und wichtigen Sache zukommen zu lassen: Dem Dienst am unheilbar kranken Kinde.

Nachdem sich die Initiatorin bei allen Helfern und der ganzen Gemeinde für ihr tatkräftiges Mittun an der ganzen Aktion bedankt hatte, konnte man, in Form einer Bildpräsentation, die Faschingsveranstaltung Revue passieren lassen.

Im Anschluss daran fand die Scheckübergabe statt. Die beiden Damen des Hospizes bekamen einen Spendencheck über 1700 Euro überreicht, eine beträchtliche Summe, wie jeder feststellte.

Nach Dankesworten von Elsbeth Kiesel, Hospizkoordinatorin, gab diese Einblicke in ihre Arbeit und Informationen zur Verwendung des Geldes. Es wird überwiegend für Ausbildungs- und Schulungsmaßnahmen der ehrenamtlichen Mitarbeiter eingesetzt. Dies ist besonders wichtig, um den Familien und Kindern gerecht zu werden und somit gute Arbeit gewährleisten zu können. „Was wir den betroffenen Familien und Kindern bieten, ist unsere Zeit“, so Kiesel.

Für viele Familien ist dies der einzige Moment, um Luft zu holen, auf ein offenes Ohr zu stoßen oder sich einen kleinen Freiraum zu verschaffen.

Die Hospizmitarbeiter sind, je nach Wunsch, einmal oder mehrmals in der Woche vor Ort und verbringen Zeit mit den Kindern. Für die betroffenen Familien ist diese Dienstleistung kostenlos. Aus diesem Grund ist die Kinder- und Jugendhospiz natürlich auf Spendengelder angewiesen.

Im Anschluss berichtete F. Behnke ausführlich von ihrem Einsatz in einer Familie mit einem schwerstbehinderten Kind, das sie schon seit drei Jahren betreute. Das Kommunizieren mit ihrem Schützling ist nur über die Augen möglich und trotz der sicher schwierigen Situation bereitet ihr der Einsatz sehr viel Freude.

Abschließend bedankte sich Ortsvorsteher Paul Brunner bei beiden Mitarbeiterinnen des Kinder- und Jugendhospizes für ihr Engagement und bei Birgit Rothenfels für die Organisation und Durchführung der Faschingsveranstaltung, die natürlich Voraussetzung der Spendenübergabe war. biro

