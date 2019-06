1700 Uniformierte marschierten gemeinsam

Bad Mergentheim.Nach 40 Jahren war der Große Siedershof (Schwäbisch-Hall) wieder Ausrichter des Landestreffens der historischen Bürgerwehren und Stadtgarden von Württemberg-Hohenzollern. Mit von der Partie war auch das Historischen Schützen-Corps.

Mit Spannung hatten die Haller Sieder auf die Delegation aus der Kurstadt am Marktplatz gewartet. Sie konnten davon ausgehen, dass sich die Mergentheimer etwas Besonderes einfallen ließen. 2002, beim Spielmannszugtreffen in Bad Mergentheim, waren die Haller die 76 Kilometer zu Fuß und in Uniform in die Kurstadt marschiert. Nun überbrachten die Mergentheimer mit einer zweispännigen Kutsche ihr Gastgeschenk: 144 Flaschen Markelsheimer Wein. „Im Wein liegt Wahrheit, im Bier die Kraft, im Wasser die Bazillen“ reimte unter anderem Hauptmann Andreas Schweizer und brachte so die „herzlichen Bande“ zwischen den beiden Vereinen zum Ausdruck.

Weiter ging es am Abend mit dem ersten Höhepunkt. Neben gut 650 Uniformierten, die sich am Zapfenstreich auf dem Marktplatz beteiligten, strömten auch noch etwa 3000 Zaungäste zum Event. Als Schirmherr nahm Innenminister Thomas Strobl an der Zeremonie teil. Die Besucher, die sich rund um die Sankt-Michael-Kirche eingefunden hatten, waren begeistert . Eine besondere Atmosphäre herrschte auch am nächsten Morgen beim ökumenischen Gottesdienst in Sankt Michael. Beifall erhielten die Haller Sieder für ihre musikalischen Beiträge im Gottesdienst. Noch größer wurde der Trubel dann am Nachmittag. 32 Vereine und Gruppierungen mit rund 1700 Uniformierten sowie rund 100 Pferden bildeten einen beeindruckenden Umzug, der durch die Innenstadt führte und auf dem Haalplatz endete. Auch dort säumten tausende Zuschauer die Straßen und applaudierten. JM

