19222 nur noch mit Vorwahl erreichbar

Bei Bränden, Unglücksfällen oder bei lebensbedrohlichen Unfällen und medizinischen Notfällen wenden Sie sich an die Feuerwehr beziehungsweise den Rettungsdienst. Beide erreichen Sie unter der Nummer 112. Diese funktioniert ohne Vorwahl, gilt europaweit.

Für einen Krankentransport, bei dem ein Patient unter medizinisch-fachlicher Betreuung befördert werden muss, gibt es die gesonderte Rufnummer 07931 / 19222.

Handelt es sich um eine akute Erkrankung außerhalb der Sprechzeiten und außerhalb der Dienstzeiten in der Notfallpraxis oder Sie sind krankheitsbedingt nicht in der Lage, einen Arzt aufzusuchen, so ist der ärztliche Fahrdienst zuständig. Sie erreichen ihn unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 116 117. Die Nummer ist kostenlos und funktioniert ohne Vorwahl, egal ob Sie von zu Hause oder mit dem Mobiltelefon anrufen. Bei zwingender medizinischer Notwendigkeit können hier Hausbesuche angefordert werden.

Für geh-/transportfähige Patienten stehen die Notfallpraxen in Bad Mergentheim und Wertheim zur Verfügung. Notfallpraxis im Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim, Uhlandstraße 7: Samstag, Sonntag, an Feiertagen und an einigen Brückentagen wie Rosenmontag, Freitag nach Christi Himmelfahrt sowie Freitag nach Fronleichnam von jeweils 9 bis 22 Uhr (ohne Voranmeldung aufsuchen). Notfallpraxis in der Rotkreuzklinik Wertheim, Rotkreuzstraße 2: Samstag, Sonntag, an Feiertagen und an einigen Brückentagen wie Rosenmontag, Freitag nach Christi Himmelfahrt sowie Freitag nach Fronleichnam von jeweils 8 bis 18 Uhr (ohne Voranmeldung aufsuchen). Notfallpraxis im Ärztezentrum Wertheim, Bahnhofstraße 33: Mittwoch von 13 bis 18 Uhr und Freitag von 16 bis 18 Uhr (ohne Voranmeldung aufsuchen).

Der diensthabende Augenarzt ist am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 19 bis 7 Uhr des Folgetages, am Mittwoch von 13 bis 7 Uhr des Folgetages und an den Wochenenden und Feiertagen von 7 bis 7 Uhr des Folgetages unter der Rufnummer 0180 / 60 20 785 zu erreichen.

Der HNO-Bereitschaftsdienst ist unter Nummer 0180 / 51 20 112 erreichbar. Die Hals-Nasen-Ohren-Notfallpraxis befindet sich im Klinikum Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20-26, 74078 Heilbronn. Geöffnet ist die Praxis an Wochenenden und Feiertagen jeweils von 10 bis 20 Uhr.

Die zahnärztlichen Bereitschaftsdienste können unter der Nummer 0711 / 78 77 701 erfragt werden.

Unter der Woche stehen die niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte außerhalb der Sprechstunden abwechselnd in ihren eigenen Praxen für den Bereitschaftsdienst zur Verfügung: Montag, Dienstag, Donnerstag von 18 bis 20 Uhr, Mittwoch von 13 bis 20 Uhr, Freitag von 16 bis 20 Uhr. Der diensthabende Kinderarzt ist unter der Rufnummer 0180 / 60 00 214 zu erfahren.

Am Wochenende steht die zentrale kinderärztliche Notfallpraxis zu Verfügung: Notfallpraxis für Kinder und Jugendliche im Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim, Uhlandstraße 7: Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr (ohne Voranmeldung aufsuchen).

Den Apotheken-Bereitschaftsdienst erfährt man unter der Nummer 0800 / 00 22 8 33 (vom Festnetz) oder der Nummer 22833 (im Mobilfunknetz) oder auch auf der Internetseite der Landesapothekerkammer: „www.lak-bw.notdienst-portal.de“.