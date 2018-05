200 Bauwerke identifiziert

Anzeige

Bad Mergentheim/Liebstedt.Eigentlich aus einer Notlage heraus entstand die Idee für ein Projekt in Liebstedt in Thüringen mit Unterstützung aus Bad Mergentheim. Die nördlich von Weimar gelegene Ordensburg Liebstedt, die einzige Durchgangsburg des Deutschen Ordens an der Kupferstraße von Venedig nach Hamburg, wurde von der Landesregierung des Freistaates Thüringen verkauft. Daher musste der Verein „Ordensburg-Gilde“ das gesamte Ausstellungsgut, einschließlich der erst kürzlich eröffneten „Elisabeth von Thüringen“-Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Staatsarchiv Marburg erstellt wurde, ausräumen. Die Ausstellungen passten nicht zu den Nutzungsplänen der Käufer-Gesellschaft.

Neue Immobilie gesucht

Es war notwendig, eine neue geeignete Immobile in Thüringen für die Ausstellungen zu finden. Auf der Suche nach einem interessanten Objekt recherchierte man auch über die Landesgrenzen nach Bauten mit vergleichbarem historischen Hintergrund. Man musste feststellen, dass es keine Bestandserhebung für derartige Einrichtungen gibt, an der man sich hätte orientieren können. Mehrfach wurde von fachkundigen Stellen bestätigt, dass dies ein weißer Fleck in der Aufarbeitung der Geschichte des Deutschen Ordens sei.

Aus diesem Grund strebte man eine Bestandserhebung an, um dann darauf aufbauend Konzept-Ideen zu entwickeln. Herauszufinden galt es: Wo gibt es heute noch Ordensgebäude und wie werden diese genutzt? So wurde nach Hinweisen auf Bauten gesucht, die dem Deutschen Orden vor 1809 gehört hatten, insbesondere auf Burgen, Schlösser und Kommendengebäude. Dabei ging es nicht um Immobilien, die von karitativen oder kirchlichen Einrichtungen genutzt werden, also auch nicht um die des noch bestehenden Deutschen Ordens.