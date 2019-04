200 erfolgreiche Sportler für Darbietung ausgezeichnet

Rund 200 verdiente und erfolgreiche Sportler wurden bei der Sportlerehrung der Stadt Bad Mergentheim mit Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet.

Neunkirchen. Und so waren im Dorfgemeinschaftshaus Neunkirchen auch die Trainer, Betreuer, Freunde, Bekannten und Familienangehörigen anwesend, um sich mit den zur Ehrung vorgeschlagenen Sportlern mit zu freuen (wir berichteten bereits).

Moderator Klaus Höflinger, der locker und charmant durch das Programm führte, freute sich, dass an diesem Abend als Ehrengast auch der frisch gebackene Weltmeister im Kleinfeldfußball, Torben Götz aus Althausen, gekommen war.

In seinen Grußworten würdigte Brunotte die Arbeit der Trainer und Betreuer, welche die Erfolge erst möglich machten. Gruppenweise nahmen die Sportler ihre Auszeichnungen entgegen.

Weltmeisterlicher Tanz

Zwischendurch ließen die Weltmeister im Streetdance 2018, die Gruppe „next level“ aus Buchen, ihr tänzerisches Können aufblitzen. Im Interview mit Moderator Klaus Höflinger war vom Gründer der Gruppe, Volker Schwender, einiges zu Street Dance und über die inzwischen über 60 Personen starke Gruppe zu erfahren. Höflinger nutzte aber auch die Gelegenheit, Torben Götz näher kennen zu lernen. Dieser plauderte über seinen letztendlich doch etwas überraschenden Erfolg in Lissabon vor dem Hintergrund der Geschichte, wie der Althäuser Fußballer in Diensten des FSV Hollenbach in den deutschen Kader gekommen war. Für ihn, so Götz, sei es natürlich ein einmaliges Erlebnis gewesen. Gerne würde er wieder für Deutschland starten, Priorität habe aber seine fußballerische Aufgabe beim FSV Hollenbach im Kampf um den Aufstieg in die Oberliga. Im folgenden die ausgezeichneten Sportler:

Gold: Luca-Leon Schlör (AFC Bad Mergentheim Wolfpack, American Football); Felix Schickedanz (TSV Markelsheim, Turnen); Jana Fischer (TV Bad Mergentheim, Schwimmen); Jonas Frieß (TV Bad Mergentheim, F-SMK); Lukas Schmitt (TV Bad Mergentheim, 1500 Freistil); Rick Wonn (TV Bad Mergentheim, 50 M Rücken); Maximilian Dotzel, Felix Eigel, Dirk Fischer, Jonas Frieß, Levin Kappes, Lukas Schmitt, Niklas Schmitt, Vincent Straub, Ron Wolfart (alle TV Bad Mergentheim, Schwimmen); Thomas Tietz (TV Bad Mergentheim, Triathlongruppe der Radsportabteilung).

Silber: Luke Herrick, Simon Schacherer, Luca-Leon Schlör, Felix Seufert, Lukas Volkert, Sven Weiner, Jan Wiener (alle AFC Bad Mergentheim Wolfpack, American Football); Markus Münig (Deutschmeister-Schützengilde Bad Mergentheim, Sportschießen); Christian Öhm, Armin Ulshöfer (alle Schützenverein Edelfingen, Schießsport); Manjo Hübner, Laurin Zaffran (alle TSV Markelsheim, Turnen); Heike Fischer (TV Bad Mergentheim, Schwimmen); Rafael Kriese (TV Bad Mergentheim, 50 M Freistil); Nico Schneider (TV Bad Mergentheim, 100 M Schmetterling); Ron Wolfart (TV Bad Mergentheim, 100 M Brust); Lukas Schmitt, Niklas Schmitt, Nico Schneider, Ron Wolfart (alle TV Bad Mergentheim, Schwimmen).

Bronze: Lina Buchholz, Noelle Drtil, Simone Ehrmann, Celine Erdmann, Nora Ertel, Michelle Fritsch, Jessica Kerian, Xenia Lenz, Marie-Sophie Löffler, Victoria Michel, Julia Tomme, Melina Trunk-Dahlke, Leonie Ungermann, Annika Werner, Luise Werner, Pia Zierlein (alle Baseball Club Bad Mergentheim Warriors, Softball Mannschaft); Nico Bauer, Manfred Münig (Deutschmeister Schützengilde, Sportschießen); Arthur Günzel, Lene Menzke, Lars Menzke (DLRG Wachbach, Schwimmen Einzelwettkampf); Arthur Günzel, Lars Menzke, Marco Theurer, Dana Wolf (alle DLRG Wachbach, Schwimmen Mannschaft); Farin Kellermann, Philipp Koslov, Bernd Reinhardt, Jolie Youness, Sali Youness, Fatima Youness, Arinna Riegel, Dr. Willi Groß, Alexander Gasthofer, Viktor Gasthofer, Christian Hauke, Klaus Kistner, Kai Kluss, Michael Pfleger, Johannes Raps, Josef Steinmacher, Anne Hemmerich, Arinna Riegel, Nadine Weiß, Fatima Youness (alle Schachfreunde Anderssen Bad Mergentheim, Schach); Guido Deißler, Heinz Drost, Walter Frank, Mareike Freund, Leo Geldbach, Steffen Hess, David Konrad, Brigitte Kriegel-Drost, Nikolai Popp, Sina Spitznagel, Jana Spitznagel, Mirjam Ulshöfer, Jule Ulshöfer, Jonas Ulshöfer, Wilhelm Ulshöfer, Alfred Wolfart, Friedrich Bauer, Jonas Ulshöfer, Justin Lindner, Wolfgang Ulshöfer, Dietmar Denk, Ralf Kaufmann, Armin Ulshöfer, Guido Deißler (alle Schützenverein Edelfingen, Schießsport); Lea Deppisch, Tamara Lindner, Romy Lorenz, Laura Lühder, Julia Wiederroth, Mia Puxler, Hannah Schwenkert (SV Edelfingen, Rhönrad); Jonas Albrecht, Philipp Betz, Peter Handrup, Darian Hübner, Ramon Hübner, Shamila Hübner, Filip Repp, Tatjana Schneider, Liam Zaffran, Emilia Zaffran, Anna-Joy Desch, Juliane Dörner, Tabea Halbmann, Vanessa Hofmann; Lea Völker; Sarah von Thenen; Johanna von Thenen; Carolin Edler, Jule Haas, Annalena Hahn, Jelena Kuhn, Kristin Peyerl, Tatjana Schneider, Amelie Dollmann, Julia Ignee, Ella Maier, Lara Metzger, Yella Peppel, Milla Peppel, Steffen Fischer, Mario Höfner, Felix Thomas, Marco Tippl, Steffen Fischer, Thomas Kimmelmann, Christoph Kraft, Daniel Landwehr, Vincent Maninger, Andreas Olkus, Timo Schmitt, Maximilian Thomas, Marco Tippl (alle TSV Markelsheim, Turnen); Leon Bastron, Maximilian Dotzel, Daniel Sautner, Niklas Schmitt, Vincent Straub, Niklas Kellermann, Jakob Frieß, Niclas Haak (alle TV Bad Mergentheim, Schwimmen); Maximilian Bauer, Karalina Klein, Madlen Maier, Paul Rückert, Julian Welz, Timo Zieminski, Thomas Beiersdorf, Ralf Zieminski (alle vom TV Bad Mergentheim, Badminton).

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019