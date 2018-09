2000 Euro für Krankenfürsorge in Peru

Bad Mergentheim.Pater Josef Schmidpeter hat nicht nur in Bad Mergentheim einen guten Namen. In Arequipa (Peru) hat der Comboni-Missionar zunächst ein kleines Krankenhaus für die ambulante Behandlung armer Menschen aufgebaut. Der Andrang war groß. Und deshalb machte sich Pater Schmidpeter in einem Alter, in dem andere in den Ruhestand gehen, an einen Neubau. Der Pater hat es geschafft, mit viel Geschick und Disziplin „sein“ Krankenhaus wenige Jahre nach dem Baubeginn einweihen zu können. Einfach ist es nicht, berichtete er vor einigen Jahren bei einem Vortrag in Bad Mergentheim, so ein Haus zu bauen und zu leiten. Denn Korruption und Diebstahl seien in Peru an der Tagesordnung. Es sei unabdingbar, vertrauenswürdige Mitarbeiter zu haben und tagtäglich nach dem Rechten zu sehen.

Finanziert und eingerichtet wurde das Krankenhaus aus Spenden. Der Weltladen Bad Mergentheim hatte im Zuge des Neubaus zweimal 5000 Euro für medizinisches Gerät überwiesen. Als Dankeschön findet er sich nun auf der Stele mit den Spendernamen. „Es ist sein Lebenswerk, das jetzt zwei Stockwerke tief im Boden gründet und, gegen Erdbeben gesichert, acht Etagen in den Himmel über Arequipa ragt“, schrieben die FN am 2. Dezember 2014.

Das ganze Lebenswerk von Pater Schmidpeter ist es, wie wir heute wissen, freilich nicht geblieben. Mittlerweile über 80 Jahre alt, ist er dabei, für die Armen in Lima, ein ähnliches Haus zu errichten. Aber mit dem Bau ist es nicht getan. Der Betrieb eines Armenkrankenhauses kostet Geld. Um in den „Policlínicos Social Aleman Espíritu Santo“ in Arequipa behandelt zu werden, laufen Menschen Tage lang durch die Anden. Oft kommen über 2000 Menschen an einem einzigen Tag, zu arm, um sich eine Krankenversicherung leisten zu können. Obwohl Pater Schmidpeter großen Wert darauf legt, dass sie für die Behandlung einen Obolus entrichten, auch um nicht als Almosenempfänger herabgewürdigt zu werden, können sie die tatsächlichen Kosten der Behandlungen nicht annähernd tragen. Deshalb unterstützt der Weltladen Bad Mergentheim das Projekt 2018 und 2019 erneut. Nun wurden aus dem Ertrag des Weltladens in der Zaisenmühlstraße 2000 Euro an Pater Schmidpeter überwiesen. wlv

