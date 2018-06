23-Jähriger verurteilt

Anzeige

Bad Mergentheim.Eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, sprach das Amtsgericht Bad Mergentheim gegen einen 23 Jahre alten Mann aus, der wegen Vergewaltigung angeklagt war. Der Mann gestand, eine junge Frau gegen ihren Willen mit seinem Finger sexuell missbraucht zu haben.

Wie der Prozess ergab, besuchte eine Gruppe junger Leute im Sommer vergangenen Jahres den Q-Club, die Bad Mergentheimer Disco. Ein Mädchen ging danach mit dem ihr flüchtig bekannten jungen Mann, den man vor der Disco mit zwei weiteren Bekannten getroffen hatte, zunächst einvernehmlich auf ein abgelegenes Grundstück in der Nähe und man begann sich zu küssen.

Irgendwann gingen die Berührungen des Angeklagten der jungen Frau aber zu weit, was sie dem 23-Jährigen auch sagte und ihn, als er nicht aufhörte, wegschubste. Als sie dann weggehen wollte, hielt er sie am Arm fest, zog sie noch weiter aufs Grundstück und fasste ihr schließlich in den Slip und drang mit dem Finger in ihre Scheide ein. Sie wehrte sich weiter, schließlich ließ der Täter von ihr ab und sie konnte zurück zu ihren Freunden laufen.