3,64 Millionen Euro für die Stadtkasse

Hoch zufrieden waren auch in diesem Jahr wieder die Stadträte mit dem Stadtwerk Tauberfranken und seinen Überweisungen an die Stadtkasse in Höhe von insgesamt 3,64 Millionen Euro.

Bad Mergentheim. Nachdem der Aufsichtsrat und die Gesellschafter des Unternehmens das Jahresergebnis bereits im Mai verabschiedeten, nahm nun auch formal der Gemeinderat Kenntnis von detaillierten Zahlen. 4,98 Millionen Euro erzielte das Stadtwerk als Ergebnis nach Steuern.

Nachdem die Margen im Kerngeschäft Strom- und Gasvertrieb wie erwartet deutlich nach unten gingen, sei es laut Geschäftsführer Paul Gehrig umso erfreulicher, dass rund die Hälfte des Ergebnisses zwischenzeitlich aus den Beteiligungen und neuen Geschäftsfeldern kommen. Größten Anteil habe daran die rund 20-Millionen-Euro-Beteiligung des Stadtwerks an der Thüga, für das das Unternehmen eine Dividende von 2,17 Millionen Euro erhielt. Aber auch die Beteiligungen Thüga Erneuerbare Energien, am Windpark Külsheim und am Stadtwerk Külsheim sowie an der Naturwärme Bad Mergentheim bringen laut Gehrig 0,4 Millionen Euro Ergebnisanteil, „Tendenz steigend“.