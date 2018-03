37 junge Menschen bekennen sich in Stuppach zum Glauben

Anzeige

Stuppach.„Abenteuer. Glauben. Leben.“ – unter diesem Motto stand der Firmgottesdienst in Stuppach. 37 Firmbewerber aus der Seelsorgeeinheit Hl. Kreuz (Stuppach mit Lillstadt und Lustbronn, Rengershausen, Wachbach, Hachtel, Rot und Herbsthausen) haben sich in verschiedenen Gruppen auf diesen Tag vorbereitet. Domkapitular Paul Hildebrand zelebrierte zusammen mit den beiden Ortspfarrern, Pfarrer Basilius Meiser und Pfarrer Bogdan Stolarczyk, den feierlichen Gottesdienst. Die Firmlinge gingen in ihren Texten auf das Motto des Firmgottesdienstes ein: Abenteuer im vollen Sinne des Wortes heißt, sie lassen sich auf etwas ein, was sie noch nicht kennen und wagen etwas Tapferes. Glaube und Leben können für die Jugendlichen jeweils für sich genommen schon ein Abenteuer sein. Erst recht gilt das für den Versuch, den Glauben zu leben. Dazu braucht es Mut und Vorbilder, an denen die jungen Christen sich orientieren können. „Abenteuer, Glauben, Leben“ ist eine Aufgabe, mit der die Jugendlichen ihr ganzes Leben lang zu tun haben. Durch die Firmung möchten die jungen Christen für diese Aufgabe bestärkt werden, sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Domkapitular Hildebrand unterstrich dies nochmals in seiner Predigt. Er machte den Firmberwerbern deutlich, dass sie nun selbst für sich entscheiden. In der Taufe haben dies noch die Eltern für sie übernommen, bei der Firmspendung bekennt sich nun jeder Firmling für sich selbst zu seinem Glauben. Hildebrand zeigte den jungen Leuten auf, dass der Glaube eine Herausforderung ist, aber gleichzeitig auch eine Chance sich selbst mit einzubringen.

Musikalisch wurde der Firmgottesdienst von der Trachtenkapelle Stuppach, unter Leitung von Konrad Bauer, und durch passende moderne Lieder vom Kirchenchor Rengershausen, unter Leitung von Viktoria Raiberg, feierlich umrahmt. Bild: Christa Engert