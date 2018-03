40 Fehlalarme in Asylunterkünften

Anzeige

Bad Mergentheim.Dr. Klaus Hofmann (CDU) wollte Ende Januar von der Stadtverwaltung wissen, wie viele Brand-Fehlalarme 2017 in Asylunterkünften in Bad Mergentheim durch die Freiwillige Feuerwehr abgearbeitet werden mussten. Franz Dittmann, der Leiter des Fachbereichs „Ordnung & Soziales“ informierte nun in der jüngsten Ratssitzung, dass es 40 Fehlalarme in 2017 waren. Etliche Fehlalarme habe es auch in großen Kliniken und Firmen gegeben.

In den Asylunterkünften sei es zu technischen Problemen (zuletzt an Silvester, gleich mehrfach) gekommen, aber auch zum falschen Umgang mit elektrischen Geräten, zu Fehlbedienungen von Backöfen und der Missachtung des Rauchverbots. Sprachbarrieren und das nicht vorhandene Interesse Einzelner Anweisungen und Vorgaben zu befolgen, seien weitere Gründe. CDU-Stadtrat Hofmann forderte den Integrationsbeauftragten der Stadt auf, hier entgegen zu wirken. Thomas Leder, der die Stelle inne hat, antwortete, dass man den Fällen soweit möglich nachgehe und es in Bad Mergentheim in der Flüchtlings- und Asylbewerber-Betreuung eigentlich „sehr gut läuft“, man zwar viel Kraft reinstecke, aber zum Glück auch nicht viel Negatives passiere.

Von Dr. Hofmann auf die Abschiebepraxis angesprochen, sagte Leder, dass hier die Fäden beim Regierungspräsidium Karlsruhe zusammenlaufen und die Aufgaben klar verteilt seien. Laut Ratsvorlage wurden 2017 aus Bad Mergentheim 14 Personen (alle aus dem Balkanbereich) abgeschoben.