40-Jahr-Jubiläum wird gefeiert

Anzeige

Der Fanclub organisierte zum diesem Spiel gegen die Würzburger Kickers wieder einen voll besetzten Bus.

Gute Kassenführung

Der Kassierer Thorsten Wellm konnte wie bereits in den Vorjahren über die guten Finanzen des Fanclubs Tauberperle berichten. Die Kassenprüfer bescheinigen ihm eine ausgezeichnete und sehr gute Kassenführung.

Nach der einstimmig erteilten Entlastung des Vorstands fanden Neuwahlen statt. Der gesamte Vorstand und der Ausschuss wurden vollständig wiedergewählt. Mit Dieter Wettinger als Vorsitzenden, Markus Wolpert als Zweiten Vorsitzenden, Thorsten Wellm als Kassierer und Karlheinz Gerlinger als Schriftführer geht der Fanclub nun in sein 40. Vereinsjahr.

Die Dauerkarten des Fanclubs in der Cannstatter Kurve wurden auch wieder sehr gut genutzt. Aufgrund der derzeitigen großen Nachfrage bei Karten für die Mercedes-Benz-Arena sind diese Dauerkarten für den Fanclub sehr wertvoll.

Für alle Fanclubs wurde die Bestellung von Stadionkarten stark begrenzt, so dass es immer schwieriger wird an Karten im Fanblock zu kommen.

Ein fester Bestandteil des Fanclubs war in diesem Jahr auch das Sommerfest am neuen Sportplatz in Markelsheim. Bei sehr gutem Wetter und bester Verpflegung feierten zahlreiche Mitglieder zusammen mit ihren Familien wieder ein schönes Fest.

Der zwölftälteste Fanclub

Der im Dezember 1978 gegründete Club feiert in diesem Jahr noch sein 40-Jahr-Jubiläum. Unter den aktuell rund 430 offiziellen Fanclubs des VfB Stuttgart ist die „Tauberperle“ der zwölftälteste Fanclub. Das große Jubiläum soll im folgenden Frühjahr ausgiebig mit einem Festabend gefeiert werden.

Im laufenden Jahr wird der Fanclub am Festumzug anlässlich des 60. Weinfestes in Markelsheim teilnehmen. Der Fanclub hofft hier auf eine rege Teilnahme.

Busfahrt geplant

Am kommenden Ostersamstag organisiert der Fanclub eine Busfahrt zum Heimspiel gegen den Hamburger SV.

Der Bus wird laut Mitteilung mit 50 begeisterten VfB-Fans voll besetzt sein.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.03.2018