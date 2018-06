40 Kilometer bis Walldürn

Anzeige

Bad Mergentheim.Am Wochenende ist es für die aus Bad Mergentheim und Umgebung stammenden Pilger soweit. Sie machen sich gemeinsam auf den über 40 Kilometer langen Weg zum „Heiligen Blut“ nach Walldürn. Die Wallfahrt, die unter dem Leitwort „Suche Frieden und jage ihm nach“ steht, beginnt mit einer Pilgermesse am Freitag, 15. Juni um 19 Uhr in der Marienkirche.

Abgang der Prozession ist am Samstag, 16. Juni, um 2 Uhr am Münster. Das Pilgeramt in Walldürn wird am Sonntag, 17. Juni, um 5 Uhr gefeiert. Abgang der Prozession in Walldürn ist um 8 Uhr. Die Pilger werden um 20 Uhr am Trillbergkäppelle in Bad Mergentheim zurückerwartet und ziehen dann den Trillberg hinunter zum Münster St. Johannes. Es besteht die Möglichkeit am Samstag, 16. Juni, um 14.30 Uhr an der Volksbank Walldürn mit dem Bus zurück nach Bad Mergentheim zu fahren.

Am Sonntag, 17. Juni, fährt um 4 Uhr ein Bus ab der Bushaltestelle Parkhaus Altstadt Mitte, Oberer Graben zum Pilgeramt nach Walldürn. Anmeldung für Sonntag gehen über die Firma Lillig, Telefon 07931/99160.