48 Jahre in Diensten des Geldinstituts

Bad Mergentheim.Im Kreise vieler beruflicher Weggefährten verabschiedete Wolfgang Reiner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Tauberfranken, in einer Feierstunde Günter Lösch in den Ruhestand.

Günther Lösch trat am 1. September 1970 als Auszubildender in die damalige Kreissparkasse Mergentheim (heute Sparkasse Tauberfranken) ein. Nach erfolgreicher Beendigung seiner Ausbildung zum Bankkaufmann wurde er in das Angestelltenverhältnis übernommen und war anschließend in der Personalreserve tätig.

Schwerpunkte waren die Vertretungen in den Zweigstellen und der Kassierer bei der Kreissparkasse Mergentheim. Ab Juli 1981 war er als Zweigstellenleiter für die Stadtzweigstelle Herrenwiesen verantwortlich. Im April 2005 wechselte er als Kundenberater in das Kundencenter der Niederlassung Bad Mergentheim. Von Juli 2006 bis zu seinem Ausscheiden in den Ruhestand war Günter Lösch als Hauptkassierer in der Hauptkasse engagiert tätig.

Günter Lösch besuchte von Juni 1984 bis Juli 1984 den kundenorientierten Aufbaulehrgang, den er mit der Prüfung als Sparkassenfachwirt erfolgreich abschloss. Durch regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen qualifizierte sich Günter Lösch ständig weiter. Sparkassendirektor Wolfgang Reiner ließ das Berufsleben des Bankers Revue passieren. Hierbei dankte er Günter Lösch insbesondere für sein Engagement und die Treue zur Sparkasse – immerhin blickt der Bald-Ruheständler auf bemerkenswerte 48 Berufsjahre zurück. Als Zeichen der Anerkennung überreichte Sparkassendirektor Reiner ein Präsent. Für die Zukunft wünschte er Günter Lösch alles Gute. Mit Recht und Stolz könne sich der sportinteressierte und ehemalige Handballtorwart beim TV Sachsenflur nun Zeit für seine naturnahen Hobbys nehmen. Anstehenden Wandertouren und Aktivitäten im eigenen Garten stünde ab sofort nichts mehr im Wege. Im Anschluss sprachen auch Personalratsvorsitzender Elmar Müller sowie Marco Schneider, Bereichsleiter Privatkunden Süd, Dankesworte aus.

Stellvertretend für die Sparkassen-Kolleginnen und Kollegen ergriffen Thomas Schmidt und Thomas Ruck das Wort und dankten ihrerseits für das gute Miteinander der vergangenen Jahre.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018