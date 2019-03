483 Menschen werden derzeit versorgt

Veronika Kluge heißt die neue Vorsitzende des Fördervereins der Bad Mergentheimer Tafel.

Bad Mergentheim. Als der Förderverein „Bad Mergentheimer Tafel“ 2006 ins Leben gerufen wurde und seine Arbeit aufnahm, wünschten alle sich, dass er erfolgreich sein würde. Gleichermaßen hoffte man aber auch, dass er bald nicht mehr gebraucht werde. Heute, 13 Jahre später, hat man Gewissheit: Es wurde ein prosperierendes, humansoziales Engagement, das trotz allem Wohlstand aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken ist.

Hauptaufgabe des Fördervereins ist es, die vom Diakonischen Werk Main-Tauber-Kreis eingerichtete Bad Mergentheimer Tafel, finanziell und durch Öffentlichkeitsarbeit bestmöglich zu unterstützen. Wie komplex und vielschichtig die Arbeit des Fördervereins mittlerweile geworden ist, machte die Vorsitzende Dr. Anne Rauscher in ihrer Bilanz anlässlich der 15. Mitgliederversammlung deutlich. Insbesondere die gestiegenen Kosten der Tafel gäben Anlass zur Sorge.

Mitverantwortlich hierfür seien unter anderem zurückgegangene Kundenzahlen. Dies sei, so Rauscher, ein erfreulicher Aspekt, denn gerade die Flüchtlinge integrierten sich zunehmend in den Arbeitsmarkt und seien somit nicht mehr auf die Tafel angewiesen. Zudem seien, wie Rauscher weiter ausführte, weniger Lebensmittelspenden eingegangen. Sie führt dies auf die verbesserte Logistik der Lebensmittelgeschäfte zurück, da weniger Überkapazitäten entstünden, die an die Tafel abgegeben werden. Weniger Kunden und weniger Lebensmittelspenden bedeuten aber, so Rauscher weiter, auch weniger Umsatz und damit eine Reduzierung der Erlöse. Demgegenüber stünden laufende und steigende Kosten für Miete, Strom, Wasser und Abschreibung des Tafelfahrzeugs. Vor allem den zahlreichen Geld- und Sachspenden aus der Region sei es zu verdanken, dass die Tafel auf hohem Niveau leistungsfähig bleibe.

Der von Schatzmeister Adolf Horn anschließend detailgetreu präsentierte Kassenbericht ergab keinerlei Beanstandungen, wobei ihm von den Kassenprüfern eine einwandfreie Buchführung bescheinigt wurde.

Die aktuelle Mitgliederzahl belaufe sich so Horn weiter, auf 98.

Zum Tagesordnungspunkt Neuwahlen erklärte Dr. Rauscher, dass sie aus Zeitgründen nicht mehr für das Amt der Vorsitzenden kandidieren könne, aber bereit sei, sich zukünftig als Beisitzerin einzubringen. Unter dieser Prämisse ergab sich folgendes Wahlergebnis: neue Vorsitzende Veronika Kluge; zweiter Vorsitzender Dietrich Grebbin. Schatzmeister bleibt bis auf Weiteres Adolf Horn. Schriftführer ist Volker Haun, Beisitzer nun Dr. Anne Rauscher und Markus Veith.

Über die Praxis im Tafelladen berichteten die Leiterin Annemarie Scheckenbach und Bärbel Marczinski. Aktuell kaufen 483 Personen , davon 297 Erwachsene und 186 Kinder regelmäßig im Tafelladen ein. Demgegenüber stünden 50 ehrenamtliche Mitarbeiter im Verkauf und in der Logistik. Schwerpunkt des ehrenamtlichen Mitarbeiterteams sei es, neben der Organisation des Tafelladens, gemeinsam mit dem Förderverein Verbindungen zu Firmen, Vereinen, Kindergärten und Kirchen herzustellen und zu pflegen. Schulsozialprojekte und Sozialtage von Auszubildenden wie jüngst die der Firma Ansmann, ermöglichen Einblicke in die Tafelarbeit.

Stets gefragt seien auch neue Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Die Möglichkeiten hierzu seien, so Scheckenbach vielfältig: ob als Fahrer oder in der Warenausgabe oder -vorbereitung. Über interessierte Helfer würde man sich sehr freuen.

In seinem Statement betonte Volker Herm, Leiter der Tafelarbeit des Diakonischen Werkes, wie wichtig alle Komponenten der Tafel seien. Träger, Tafel-Ehrenamtliche und die sie unterstützenden Fördervereine seien unverzichtbar. Der Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Wolfgang Pempe informierte die anwesenden Mitglieder noch über die Kostenstrukturen einer Tafel, wobei beide eine stärkere Unterstützung der „öffentlichen Hand“ für diese wichtige gesellschaftliche Aufgabe forderten.

Warenspenden können an den Öffnungstagen jeweils eine Stunde vor und nach den Öffnungszeiten, Dienstag und Freitag von 14 bis 15.30 Uhr, Donnerstag von 10.30 bis 12 Uhr in der Tafel, Krumme Gasse 20, Bad Mergentheim, abgegeben werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019