Wachbach.Der 5. Wachbacher Flohmarkt mit Kinder-Kleider-Börse und Mädels-Second-Hand-Basar findet am Samstag, 24. März, von 10 bis 16 Uhr in der Aula der Ottmar-Schönhuth-Schule statt. Der Mädels-Basar ist für Mädchen ab Größe 140, die Kinderkleiderbörse bietet in verschiedenen Räumen alles rund ums Baby und Kleinkind. Verkauft werden kann bei dem Flohmarkt alles von A bis Z. Die Musiker der Jugendkapelle bieten wieder Kaffee und Kuchen, auch zum Mitnehmen, an. Der Förderverein Ottmar-Schönhuth-Schule sorgt für das leibliche Wohl. Die Anbieter verkaufen ihre Waren selbst. Die Standmiete geht an den Förderverein Freibad Wachbach und an den Heimatverein für Weihnachtsdeko. Tischreservierungen werden bis Mittwoch, 21. März, von Simone Haas, Telefon 07931/9613149 und Julia Zaffran, Telefon 07931/9612838 entgegengenommen. Für die Kinder steht ein Maltisch sowie der Pausenhof mit Rutsche, Schaukel und Klettergerüst zur Verfügung. Aufbau ist am Samstag, 24. März, von 8 bis 9.30 Uhr. Ab 10 Uhr ist die Aula für alle geöffnet.