50-Euro-Schein war gefälscht

Bad Mergentheim.Mit einem gefälschten 50-Euro-Schein bezahlte ein Unbekannter am Samstagvormittag in einem Schuhladen am Bad Mergentheimer Gänsmarkt.

Dass es sich um einen „falschen Fuffziger“ handelte, bemerkte die Verkäuferin allerdings erst später. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Mann am selben Tag in einem Secondhandladen ebenfalls mit einem gefälschten Schein bezahlte. In diesem Fall war ein zweiter Unbekannter dabei, der ebenfalls mit einem falschen Schein bezahlen wollte. Bei ihm bemerkte eine Verkäuferin den Betrug allerdings. Daraufhin verließ er den Laden eben ohne die Ware zu bezahlen. Da die Täter es eventuell in weiteren Geschäften probieren werden, sollten 50-Euro-Scheine sorgfältig überprüft werden.

Der eine Unbekannte wird beschrieben als etwa 35 Jahre alter und etwa 1,75 Meter großer Mann mit südländischem Aussehen, braunen Augen und dunklen, kurzen Haaren.