50 Jahre Treue zur Bank

Langjährige Mitglieder wurden vor kurzem in Bad Mergentheim für ihre Treue zur Volksbank ausgezeichnet.

Bad Mergentheim. Sie ist ein fester Bestandteil des Bankkalenders und nach Aussage von Robert Haas, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Volksbank Main-Tauber, einer „der schönsten Termine des Jahres“: Die alljährliche Ehrung langjähriger Mitglieder, die in Bad Mergentheim stattfand.

Auf 50 Jahre treue Mitgliedschaft können dieser Tage zahlreiche Jubilare aus der Region zurückblicken. „Hinter einer genossenschaftlichen Bank steht die Idee der gegenseitigen Hilfe, der Solidarität. Geboren in Zeiten der Not im 19. Jahrhundert, ist dieser Gedanke heute unverändert aktuell“, stellte Haas in seinen Begrüßungsworten heraus.

Anschließend gab der Vorstand einen Rückblick auf die Historie und die aktuellen Entwicklungen einer fest in der Region verwurzelten Bank, die nach zahlreichen Fusionen heute zu einer der großen Genossenschaftsbanken in Baden-Württemberg gehört.

Regionale Verantwortung

„Unser Ziel ist nicht die mit strategischen Kapriolen verknüpfte Gewinnmaximierung, sondern die konsequente Weiterentwicklung der Idee unserer Gründerväter, unsere Mitglieder vor Ort zu fördern und die regionale Wertschöpfung in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen“, erläuterte Haas.

Das Prinzip der regionalen Wertschöpfung, das sich so elementar von einer weltweiten Ertragsoptimierung internationaler Konzerne unterscheide, habe dazu geführt, dass sich die Genossenschaftsbanken in Zeiten der Finanzmarktkrise als tragende Säulen der Bankenlandschaft erwiesen hätten. „Was uns von anderen Banken unterscheidet, ist unter anderem, dass wir Ihnen, unseren über 40 000 Mitgliedern gehören“, so der Redner weiter. Deshalb sei es auch immer wieder eine echte Freude, langjährige Mitglieder für ihre Treue auszeichnen zu können, die als Fundament des genossenschaftlichen Gedankens dazu beitragen, den Erfolgsweg der Volksbank Main Tauber auch in Zukunft weiterzuführen.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Dieter Brunner, Edmund Buhmann, Karl Ikas, Martin Ehrmann, Franz Lessack, Gerda Maier, Heinz Meder, Werner Nübel, Alfons Josef Nörpel, Stefan Pfau, Dieter Pohrer, Alfons Salch, Trudl Scholz, Eugen Seidenspinner, der Schützenverein Wachbach und Henning Wendt. voba

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018