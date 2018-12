50 Projekte werden gefördert

Mit 23 353 Euro fördert die Volksbank Main-Tauber soziale Projekte in Bad Mergentheim und Igersheim. Nun war Spendenübergabe auf dem Weihnachtsmarkt.

Bad Mergentheim. „Die Herzen sind offen, heute, am dritten Advent“, sagte OB Udo Glatthaar in seinem Grußwort anlässlich der Spendenübergabe der Volksbank Main-Tauber am Sonntag auf der Weihnachtsmarkt-Bühne vor dem Alten Rathaus.

Ehrenamt belohnt

Die Volksbank belohne ehrenamtliches Engagement, und das „Ehrenamt ist hier ja noch besonders stark“, betonte Glatthaar. Es sei „der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält“, und deshalb freue er sich sehr, dass wieder so viele Vereine und Initiativen mit ihren Projekten Gutes getan hätten – und „Gutes tut nun auch die Volksbank Main-Tauber“. Voba-Regionalchef Hartmut Imhof konnte wahrhaft Imposantes vermelden: An der diesjährigen Aktion „Wir für hier“, bei der die Voba Main-Tauber soziales Engagement belohnt, konnte die Bank im gesamten Geschäftsbereich 124 000 Euro ausschütten und damit dem Ehrenamt neuen Schwung verleihen. Im Bereich Igersheim – Bad Mergentheim wurden 50 Projekte mit zusammen 23 353 Euro belohnt – auch dies ein stolzer Betrag. Stellvertretend für die 50 geförderten Projekte stellte Imhof die Musikkapelle Markelsheim vor. Verena Hüttl machte deutlich, dass die 1000 Euro Preisgeld gut angelegt würden – in einem Schlagzeug für das Jugendorchester. „Dann brauchen wir nicht immer das eine Schlagzeug für die jeweiligen Bedürfnisse der Kapelle und des Jugendorchesters umzubauen.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018