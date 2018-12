50 regionale und ideenreiche Rezepte

Andere Menschen quietschen angeblich vor Freude, wenn Boten ihre Internetbestellungen anliefern. Die Hauswirtschaftslehrerin und Autorin Rita Retzbach genießt lieber ihre Lieferung.

Bad Mergentheim. Jeden Donnerstag klingelt „Onkel Tom“ – bürgerlich Thomas Gerling – vom Demeterhof bei Rita Retzbach und liefert die „Grüne Kiste“. Die steckt stets voller Überraschungen, denn keiner weiß ganz punktgenau, was grade erntereif aus den Louisgarden-Äckern lugt. Das Kistengeheimnis besteht aus biologisch angebautem feldfrischem Obst und Gemüse aus der Region.

Rita Retzbach liebt diese Überraschungen mit „Au-Ja“-Effekt. Der Jubelschrei „Au ja! Daraus kann ich was machen!“ ist Ehemann Georg Möller, der sie als Treppenhaus-Bekanntschaft auf das Obst- und Gemüse-Abonnement aufmerksam machte, bestens vertraut. Auch den Haupt-Probe-Esser erwarten Überraschungen, denn die Berufsschullehrerin kocht mit Begeisterung „frei Schnauze“. Zwei „Kochen aus der Kiste“-Kochbücher sind auf der Basis des Bio-Abos bereits entstanden, das erste unter dem Motto „So kriegen Sie’s hin“, das zweite führte „Fit durch den Winter“.

Jetzt liegt der dritte Band vor: „Rezepte der Woche!“ Der entstand aus purer Kochfreude der Autorin, die seit September 2017 Woche für Woche ein Rezept mit neuen Zutaten oder neuen, zumindest ungewöhnlichen Kombinationen kreiert und Kochfans auf ihrer Webseite „www.ritaretzbach.com“ vorstellt. Wer außer Ihr käme auf die Idee, Grünkohl auf Flammkuchen zu servieren?

Die Nachkocher zeigten sich hellauf begeistert – und forderten immer wieder Einblick ins Wochenrezept-Archiv. Gibt’s nicht – selbst die Fans der Facebook-Seite „Ritas Kochen aus der Kiste“ suchten nach ein paar Wochen ältere Rezepte vergebens. Jetzt hat das Suchen ein Ende: 50 vom Wintereintopf bis zum Sommerdessert durchs Küchenjahr führende, klar und verständlich formulierte und damit auch für küchenunerfahrene Herdneulinge einfach umsetzbare „Rezepte der Woche“ liegen seit ein paar Tagen im erprobt küchentauglichen Softcover-Ringbuchformat vor. Tipps für die eigene Vorratshaltung hat die Autorin ebenfalls parat, ergänzt um Rezepte fürs selbst gemachte Gemüsebrühen-Granulat und Würzsalze. Zwei Inhaltsverzeichnisse – eins führt von der Zutat zum Rezept, eins listet die Rezepte auf – machen die Suche nach der Anleitung leicht.

Auch diesmal sind schon die Rezepttitel köstlich: Wenn Zuckerschoten durch runde Korn spazieren, entsteht ein Risotto der besonderen Art, wenn Steckrüben mit Chinakohl ratschen, freuen sich Suppenliebhaber auf herzhaften, mit Orangen- und Grapefruitaromen verfeinerten Genuss. In Rita Retzbachs Wochenrezepte-Sammlung gibt’s schon mal ein „Heißes Verhältnis in Pfanne und Wok“, legt sich „Chicorée in Pose“ oder schließt Grünkern Freundschaft mit Hähnchen.

Beim Essen, berichtet Georg Möller, liege neben dem Teller seiner Frau meist Stift und Papier zum flinken Notieren neuer Kochideen bereit. Essen inspiriere einfach, wirft die Berufsschullehrerin ein. Inspirieren lässt sie sich auch gern bei Michaela Schwager im fußläufig erreichbaren „Stadtlädle“ in der Mergentheimer Innenstadt: Auch Michaela Schwager setzt auf Frische, Genuss und Produkte aus der Region.

Bei Retzbach „können auch Kohlrabi Pommes“ und „stampfen Würstchen durchs Gemüse“ – und dabei haben schon Kinder jede Menge Spaß am Mittun in der Küche, um vom Futtern gar nicht erst zu reden. Auch das liegt der zweifachen Mutter und dreifachen Großmutter, bei der auch gern mal Nachbarskinder zu Topfguckern und Petersilienschnipplern werden, sehr am Herzen. Entsprechend ist derzeit schon die Nummer vier der „Kochen aus der Kiste“-Reihe in Arbeit; der Leitfaden heißt dann „Kochen mit Kindern“.

