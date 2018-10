500 Euro für das Projekt „Wunschmobil“

Bad Mergentheim.Aromatische Düfte wie Lavendel und Salbei, blumige Noten von Jasmin und Rosenblüten aber auch cremige Vanille, fruchtige Zitrone und ein Hauch von Moschus lagen in der Luft – und zwar bei einer ganz besonderen Spendenübergabe an den Verein der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim. Für das demnächst startende Projekt „Wunschmobil“ hat das Familienunternehmen Beauty Coach Ruppert (früher: Parfümerie Ruppert) 500 Euro als Anschubfinanzierung gespendet.

Beim Nachtbummel Anfang September hatte Familie Ruppert eine italienische Cocktailbar für den guten Zweck vor ihrem Kosmetikinstitut eingerichtet. „Es freut uns, dass die Cocktailbar trotz wenig des wenig gemütlichen Wetters wieder gut angekommen ist und wir dadurch eine beträchtliche Summe für das Wunschmobil hier in Bad Mergentheim spenden können“, sagte Sabrina Ruppert, die mit ihren Eltern Thorsten und Sabine Beauty Coach Ruppert gemeinsam führt. Für das Unternehmen mit über 85-jähriger Tradition am Marktplatz war es wichtig, dass die 500 Euro an ein „tolles Projekt direkt vor Ort“ gehen, denn „es reicht nicht, nette Dinge bloß zu denken, man muss sie auch aussprechen und, was noch wichtiger ist, direkt umsetzen“, erklärte Seniorchef Thomas Ruppert.

Besagte Spende haben Förderverein-Geschäftsführer Helmut Wolf und die Vorsitzende Schwester Maria-Regina Zohner in der familiären, wohlriechenden Atmosphäre der Parfümerie entgegengenommen. „Es ist unbezahlbar, dass es noch immer Menschen wie Sie und Ihre Kunden gibt, die ihr Glück teilen wollen. Einfach weil es ihnen gut geht und sie dieses Gefühl auch Menschen schenken wollen, die sich in einer sehr schweren Lebensphase befinden“, bedankte sich Schwester Maria-Regina Zohner im Namen des Vereins der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses. Das demnächst startende Wunschmobil sei vor diesem Hintergrund genau die richtige Wahl von Familie Ruppert gewesen. Denn: Als so genanntes „Wunschmobil“ soll ein speziell ausgestatteter Wagen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) voraussichtlich ab November Patienten von der Palliativ-Station des Caritas in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Herzenswunsch erfüllen. So bringt ein Team aus Ehrenamtlichen den Betreffenden – gern auch zusammen mit den engsten Familienangehörigen oder besten Freunden – noch einmal an seinen Lieblingsort in der Region.

„Wunschlos glücklich sind wohl die wenigsten Menschen. Und gerade wenn sich die Lebenszeit aufgrund von Alter oder Krankheit dem Ende zuneigt, sollten letzte Wünsche noch verwirklicht werden können“, erklärt Helmut Wolf, Geschäftsführer des Caritas-Fördervereins das neue Konzept. ckbm

