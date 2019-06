5000 Euro Schaden verursacht

Bad Mergentheim.Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro zu kümmern, hat sich ein Unbekannter nach einem Unfall entfernt. Der silberne Audi A 6 war am Montag noch intakt und parkte seitdem auf einem Parkgelände in der Uhlandstraße auf unterschiedlichen Stellplätzen sowie in der von-Berlichingen-Straße. Zwischen Dienstagnacht und Donnerstagmittag beschädigte ein Unbekannter das Auto mit seinem Fahrzeug erheblich am Kotflügel, am Scheinwerfer und an der Stoßstange vorne rechts. Statt die Polizei zu verständigen, fuhr derjenige einfach davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 7931/5499-0 entgegen. pol

