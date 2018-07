57 Jugendliche feiern ein wichtiges Etappenziel

Anzeige

Die Lehrkräfte hätten mit großem Engagement und vielen pädagogischen Gesprächen es auch geschafft, diesen heimlichen Lehrplan neben der Vermittlung fachlichen Wissens an die Schüler weiterzugeben.

38 Schüler erhielten das Zeugnis über den Hauptschulabschluss und 19 ihren Werkrealschulabschluss, der gleichwertig Realschulabschluss ist.

Besonders hervorzuheben war die hohe Anzahl an herausragenden Leistungen, so wurden besonders folgende Schüler geehrt: Die beste Prüfungsleistung in Klasse 9 im Fach Deutsch erzielte Jana Adam, in Mathematik Jannik Ringeisen und in Englisch Sara Abassi. Einen Sozialpreis für herausragendes soziales Engagement bekam Mark Vekei. Die beste Prüfungsleistung in Klasse 10 erreichte in Deutsch Leila Kmayha, in Mathematik Luca Adelmann und in Englisch Annick Haßfurth.

Preise für den Gesamtschnitt erhielten in Klasse 9: Sara Abassi, Jana Adam, Cora Dietz, Mareike Dreier, Zuzanna Marczuk, Ilona Scheidel. Eine Belobigung bekamen Dalal Alhafiz, Dennis Noll, Luminita Margineanu, Jannik Ringeisen, Mark Vekei.

Den Werkrealschulabschluss schloss Leila Kmayha mit einem Preis ab, eine Belobigung ging an Luca Adelmann, Max Adelmann, Laurin Bauer, Nicolle Uspenskij, Annick Haßfurth und Viktoriya Kupp.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.07.2018