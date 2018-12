600 000 Übernachtungen werden angepeilt

Bad Mergentheim.600 000 Übernachtungen peilt die Kurstadt für 2018 insgesamt an. Im September waren es schon über 450 000 gewesen, berichtete Verkehrsdirektor Kersten Hahn freudig dem Gemeinderat, weil damit ein Aufwärtstrend erkennbar sei.

Einstimmig

Das Gremium beschloss einstimmig den touristischen Etat über 128 000 Euro und nahm den Tätigkeitsbericht der Tourist-Information zur Kenntnis. Hahn teilte weiter mit, dass Bad Mergentheim zu den Top 10-Tourismus-Orten in Baden-Württemberg gehöre und im gesamten Stadtgebiet über noch 91 Übernachtungsbetriebe mit 3687 Schlafgelegenheiten verfüge.

Es gebe zudem 86 gastronomische Einrichtungen, die vom Restaurant über Cafes bis zu Imbiss-Lokalen reichen.

Der Wohnmobilstellplatz auf dem Volksfestplatz sei durch verschiedene Maßnahmen weiter attraktiviert worden und erfreue sich steigender Nachfrage. Man registriere zudem eine wachsende Zahl an Online-Buchungen und könne deutlich mehr Gästeführungen in der Stadt vermelden, so Hahn sehr zufrieden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018