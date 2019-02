60er und 70er wiederbeleben

Markelsheim.Die Band „The Evergreens“ mit Olav Wischulke und Karl Vogel aus dem Taubertal lässt am kommenden Faschingssamstag, 2. März, in Markelsheim im Flair Hotel Weinstube Lochner erneut die 60er und 70er Jahre aufleben.

Nicht nur werden die besten Lieder aus dieser Zeit live gespielt, sondern wird es auch wieder zwei Programm-Höhepunkte geben mit der spektakulären „Elvis Presley Show“ sowie der „Marius Müller-Westernhagen Performance“. Gute Laune, viel Spaß sowie Tanz sind garantiert. Einlass der Veranstaltung ist um 19 Uhr, Showbeginn um 20 Uhr. Der Vorverkauf findet im Flair Hotel Weinstube Lochner in Markelsheim und am Bahnhofs-Kiosk Kaserer in Lauda statt.

