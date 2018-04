61-Jährigen angespuckt

Anzeige

Bad Mergentheim.Familiäre Streitigkeiten waren am Dienstagnachmittag Grund für eine körperliche Auseinandersetzung in Bad Mergentheim. Ein 22-Jähriger hatte einen 61-jährigen Verwandten am Ausgang eines Discountmarkts in der Igersheimer Straße in Bad Mergentheim angespuckt. Anschließend hinderte der junge Mann den 61-Jährigen daran, den Parkplatz des Discounters mit einem Pedelec-Rad zu verlassen. Infolge zog der 61-Jährige den 22-Jährigen gewaltsam in den Grünstreifen. Als der 22-Jährige den anderen Mann erneut an einer Wegfahrt hindern wollte, drängten ein Zeuge und der 61-Jährige den jungen Mann zur Seite. Daraufhin fuhr der Pedelec-Fahrer davon. pol