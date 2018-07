65 Jahre gemeinsamer Weg

Anzeige

Auch Christa Helmbold war von Beginn der Ehe an berufstätig: Obwohl sie einst in der DDR den Beruf der Krankenschwester erlernte, war sie im Westen hauptsächlich in der Gastronomie tätig – und das trotz ihrer beiden Kinder, die sie neben ihrer Arbeit liebevoll großzog. „Wir mussten uns von Anfang an alleine durchbeißen“, so Günter Helmbold, „aber es hat alles trotzdem wunderbar funktioniert“. Mittlerweile ist die Familie um zwei Enkel und sogar einen Urenkel angewachsen.

Neben seinem Beruf als Buchhalter bekleidete Günter Helmbold zahlreiche Ehrenämter: So war er 17 Jahre Präsident des 1. FC Igersheim, 15 Jahre Sitzungspräsident der „Lustigen Gesellen“ Bad Mergentheim und 39 Jahre Kreisschatzmeister der FDP Main-Tauber.

Seit 1992 dürfen die beiden Jubilare ihren wohlverdienten Ruhestand genießen, wobei Ruhestand bei Günter Helmbold eher unangebracht ist: Neben seiner kleinen grünen Idylle hinter dem Haus, in dem er Äpfel, Aprikosen, Stachelbeeren, Kirschen, Pfirsiche und Erdbeeren anbaut, beschäftigt er sich in seinem fortgeschrittenen Alter immer noch mit der neuen Technik: Mit einem Tablet hält er sich geistig frisch. Ein Ziel hat er jedoch noch: Er möchte seinen Urenkel, der im vergangenen Jahr auf die Welt kam, noch in die Schule begleiten: „Solange muss ich noch durchhalten!“

Oberbürgermeister Udo Glatthaar gratulierte dem Jubelpaar im Namen der Landesregierung und der Stadtverwaltung zur eisernen Hochzeit und überbrachte seine persönlichen Glückwünsche. Unsere Zeitung schließt sich diesen guten Wünschen an. bas

