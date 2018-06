6500 Euro für Jugendarbeit

Anzeige

BAD MERGENTHEIM.Insgesamt 6500 Euro hat der Lions Club Bad Mergentheim für gute Zwecke gespendet. Die entsprechenden Schecks sind jetzt im Neuen Rathaus der Stadt feierlich überreicht worden.

Damit geben die Lions die Einnahmen aus ihrer Adventskalender-Aktion weiter.

„Mit den Einnahmen aus diesem Projekt unterstützen wir in diesem Jahr vorrangig die Jugendarbeit in regionalen Organisationen und Institutionen, die sich in aller Regel als Dienstleister für den Menschen verstehen“, erklärte Lions-Präsident Alexander Traut.