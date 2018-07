70 Jahre Blasmusik im Dainbacher Tal

Anzeige

Dainbach.Zum 70-jährigen Bestehen des Musikvereins Dainbach findet am Samstag, 21. Juli, und Sonntag, 22. Juli, ein Dorffest am Dorfplatz statt. Das Fest beginnt um 18 Uhr mit dem Bieranstich, begleitet vom Musikverein Dainbach. Anschließend werden die „Powergirls“ auftreten, bevor die Band „Tricia & The Rock Bastards“ um 21 Uhr Classic Rock mit Hits aus den 70-, 80- und 90er präsentieren. Der Sonntag, 22. Juli, beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst. Ab 13 Uhr unterhält der Musikverein Pülfringen. Zum Ausklang spielt ab 18 Uhr die Musikkapelle Laibach. Als besonderes Schmankerl zeigen die Oldtimer-Traktorenfreunden aus Weikersheim ihre Schätze. pm