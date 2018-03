Ärzte informieren über Früherkennung und Therapie von Tumorerkrankungen

Anzeige

Bad Mergentheim.Das Onkologische Zentrum Tauberfranken am Caritas-Krankenhaus veranstaltet am heutigen Dienstag 13. März, seinen jährlichen Informationstag zum Thema Krebs. Schwerpunkte sind unter anderem die Früherkennung bei Brustkrebs, die Therapie bei Prostatakrebs, die chirurgische Behandlung von Lungenkrebs und Lungenmetastasen sowie die richtige Ernährung für Krebspatienten. Ab 17 Uhr stehen Ärzte, Pflegende und Selbsthilfegruppen für Fragen der Besucher zur Verfügung.

„Die moderne Medizin hat zweifelsohne die Therapie bösartiger Erkrankungen erleichtert und verbessert. Manche Krebserkrankungen können mittlerweile komplett geheilt werden, bei anderen bewirkt die Behandlung mit Medikamenten eine deutliche Linderung von Beschwerden und eine Verlängerung der Überlebenszeit“, betont Dr. Edgar Hartung, Leiter des Onkologischen Zentrums Tauberfranken (OZT) am Caritas-Krankenhaus. „Die Heilungschancen steigen vor allem dann, wenn ein Tumor in einem frühen Stadium entdeckt und in einem spezialisierten Zentrum behandelt wird.“ Die Möglichkeiten der Früherkennung zu nutzen und daran zu erinnern, sei für die Ärzte ein wichtiges Anliegen. Im Lichte neuer Erkenntnisse wird daher der Leiter des Brustzentrums Dr. Ulrich Schlembach über „Sinn und Unsinn“ bei der Früherkennung von Brustkrebs referieren.

Neben primär in der Lunge vorkommenden Tumoren können auch Tochtergeschwülste (Metastasen) in der Lunge auftreten. Es wird aufgezeigt, welche chirurgischen Möglichkeiten es gibt, um solche Absiedelungen des Tumors zu behandeln.