Ökumenisches Chorkonzert in der Kirche

Anzeige

Bad Mergentheim.Ein ökumenisches Chorkonzert findet am Sonntag, 8. Juli, um 19.30 Uhr in der Schlosskirche statt. Ausführende sind der Chor der Schlosskirche unter Leitung von Lucas Ziegler, die Kinder- und Jugendkantorei an der Schlosskirche (Bild) unter Daniela Borst, der Jugendchor und der Münsterchor unter Leitung von Michael Müller und der Gospelchor „Gospeltime“ der evangelischen Kirchengemeinde unter Michael Schlor. Es erklingen Motetten, Chorsätze und Gospels aus alter und neuer Zeit von Hassler, Händel, Distler, Rutter und anderen. Der Eintritt ist frei. bILD. chOR