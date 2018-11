Über 100 000 Besucher

Bad Mergentheim.Die Stadt Bad Mergentheim hat bei den Besucherzahlen ihrer Freibäder in diesem Jahr die 100 000er-Marke übersprungen.

Im Freibad Arkau in der Kernstadt stieg die Besucherzahl um stolze 26 (!) Prozent auf 65 364, im Wachbacher Freibad um rund 24 Prozent auf 25 555 und im Freibad Althausen um rund acht Prozent auf 11 995, so der Pressesprecher der Stadt Bad Mergentheim, Carsten Müller, auf Anfrage. Insgesamt gab es im Jahr 2018 damit 102 914 Freibadbesuche, was gegenüber dem Vorjahr ein Plus von rund 23 Prozent bedeutet.

„Besonderer Dank“

Oberbürgermeister Udo Glatthaar meint dazu: „Wir freuen uns, dass wir im Hitze-Sommer 2018 mit einem guten Freibad-Angebot die 100 000er-Marke knacken konnten. Das zeigt, dass Einwohner und Gäste diese Einrichtungen schätzen und annehmen. Mein besonderer Dank gilt den Ehrenamtlichen in den Fördervereinen der beiden Stadtteil-Freibäder. Aber auch unsere hauptamtlichen Kräfte, die für alle drei Anlagen zuständig sind, haben in einem arbeitsintensiven Sommer sowie bei den Vor- und Nachbereitungen wieder großes und lobenswertes Engagement gezeigt.“ stv/sere

