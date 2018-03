Über 30 Ehepaare greifen zum Spaten und setzen einen Baum

Anzeige

Wie Claudia Kemmer in ihrer Begrüßung betonte, sei es für sie als Ortsvorsteherin und Standesbeamtin das Schönste, heiratswillige Paare bei ihren ersten Schritten in ein gemeinsamen Leben begleiten zu dürfen. Der Baum, der bei der heutigen Pflanzaktion im Mittelpunkt stehe, sei ein Symbol für Leben und Beständigkeit. Genau wie ein Baum, solle auch der Bund fürs Leben wachsen und gedeihen. Ein Baum brauche, genau wie jeder Mensch, Nahrung, Licht, Luft und Raum um wachsen zu können. All dies seien Dinge, die auch eine Ehe lebendig und stabil halten.

Mit der Pflanzaktion könnten sich die Paare ein persönliches Denkmal setzten und über Jahrzehnte hinweg eine schöne Erinnerung an ihren Hochzeitstag wachhalten. Nicht vergessen werden dürfe jedoch auch, dass eine Beziehung große Herausforderungen nach sich ziehen könne. Dann sei ein solides Fundament, das auch ein Baum durch sein Wurzelwerk besitze notwendig, um den Stürmen des Lebens zu trotzen.

Hinzu komme, so Kemmer, dass mit jedem gepflanzten Bäumchen unsere wunderschöne Landschaft und unsere vielfältige Natur bewahrt und erhalten werden könne.

Nicht zuletzt würden hierdurch auch Vögel und Insekten wieder mehr Lebensraum und Nahrung finden.

Mit einem Dank an Revierleiter Eugen Blank und seinen Mitarbeiter, die neben den umfangreichen Vorbereitungen auch für die anschließenden Pflanzaktionen und die künftige Pflege der Bäume verantwortlich zeichnen, sowie ihre Mitarbeiter in der Verwaltung, schloss Ortsvorsteherin Kemmer ihre Ausführungen. Was folgte war ein emsiges hantieren mit Spaten und Kreuzpickel, ehe ein kleiner Umtrunk die überaus gelungene Pflanzaktion perfekt abrundete. foh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.03.2018