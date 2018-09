Über 600 Wanderer erkunden ein Stück Taubertal

Wandern ist noch immer ein Volkssport. Das zeigte sich auch beim 39. Internationalen Wandertag der Wanderfreunde Edelfingen.

Edelfingen. Über 600 Wanderer waren am Sonntag in den Bad Mergentheimer Teilort gekommen, um eine der von Birgit und Horst Metzler festgelegten und ausgeschilderten Strecken über fünf, zehn oder 15 Kilometer unter ihre Schuhsohlen zu nehmen.

Dabei ist es ein Anliegen der Organisatoren, den Gästen die landschaftlichen Schönheiten rings um Edelfingen vor Augen zu führen. Das dürfte mit der diesjährigen Streckenführung wieder gelungen sein. Quer durch Edelfingen führten die Wanderwege zunächst nach Unterbalbach. Dort konnten die Fünf-Kilometer-Wanderer mit einem Bogen schon wieder die Richtung zur Turn- und Festhalle in Edelfingen einschlagen. Die Zehn-Kilometer-Läufer gingen weiter bis nach Königshofen, um von dort zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Wer sich für die 15-Kilometer-Strecke entschieden hatte, musste weiter Richtung Umpfertal gehen und dort auf der einzigen Steigung zum Mehlberg weiterwandern. Unterhalb des Waldrandes wurden die Wanderer wieder zum Radweg Richtung Edelfingen geleitet. Unterwegs war Gelegenheit, sich an den Kontrollstellen nicht nur die notwendigen Wanderstempel zu holen, sondern auch eine kurze Erfrischung zu sich zu nehmen.

Alles in allem hatten die zahlreichen Wanderer viel Gelegenheit die Landschaft des Lieblichen Taubertals zu genießen. Die Autokennzeichen der um die Turn- und Festhalle zahlreich parkenden Pkw ließen darauf schließen, dass der Edelfinger Wandertag eine große Anziehungskraft hatte. Nicht nur aus den umliegenden Gemeinden und Landkreisen waren Wanderer gekommen, sondern weit darüber hinaus. Sogar ein Omnibus mit über 50 Wanderern aus Rothenburg ob der Tauber und ein weiterer aus dem hessischen Neustadt, ebenfalls mit über 50 Wanderlustigen, machten hier Station und nahmen das Wanderangebot an. Sehr geschätzt und genutzt von den Besuchern wurde die anschließende Bewirtung mit leckeren Speisen und erfrischenden Getränken in der Turn- und Festhalle, die durch die Mitglieder der Edelfinger Wanderfreunde serviert wurden. Dort gab es auch den begehrten Wertungsstempel in das Wanderbuch der Teilnehmer.

Vereinsvorsitzende Birgit Metzler freute sich deshalb bei der Begrüßung der vielen Wandergäste, dass auch die 39. Ausführung des Edelfinger Wandertages wieder großen Anklang gefunden hat und lud gleich zum Wandertag im nächsten Jahr ein.

Ortsvorsteher Detlef Heidloff unterstrich den gesundheitlichen Aspekt des Wanderns und stellte fest, dass es nichts Schöneres gäbe, als in der herrlichen Natur, wie sie sich derzeit zeige, und bei frühherbstlichem Kaiserwetter in geselliger Runde zu wandern.

Anschließend ehrten Ortsvorsteher Detlef Heidloff und die Vereinsvorsitzende Birgit Metzler die fünf teilnehmerstärksten Wandergruppen mit der Übergabe eines Präsentes. Dies waren die Wanderer aus dem hessischen Neustadt mit 52 Teilnehmern.

Aus Buchenbach kamen 45 Wanderfreunde, der Wanderverein aus Creglingen war mit 38, die Wanderfreunde Vorbachzimmern mit 29 Personen vertreten und aus Crailsheim kam eine 28 Personen starke Wandergruppe. wm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.09.2018