Über 800 Trainingsstunden absolviert

Es wurden im Berichtszeitraum über 800 Trainingsstunden von insgesamt 25 Trainern gegeben. Dabei ist besonders Sergey Sidorov hervorzuheben, der im Februar die Prüfung zum Trainer-C erfolgreich beendet hat. Jens Bamberger, Philipp Klingler, Laura Meinikheim und Andreas Schleicher haben im Berichtszeitraum die Prüfung zum Trainer B gemeistert. Somit verfügt die Abteilung über sieben Trainer B und zehn Trainer C.

Die Trainingsbeteiligung bei den Erwachsenen blieb in den letzten beiden Jahren mit durchschnittlich 26 bis 27 Trainierenden pro Training konstant. Mit Alexander Ludwig stach ein Ju Jitsuka in seinem Trainingsfleiß besonders heraus. Er fehlte seit Oktober 2011 in keinem einzigen Training. Sergey Sidorov machte Alexander im letzten Jahr Konkurrenz. Er fehlte in 2017 ebenfalls in keinem Montags- und Mittwochstraining.

Die Kindergruppen wurden weiterhin ungebrochen stark frequentiert. 263 Sportler der Ju Jitsu-Abteilung konnten eine Gürtelprüfung erfolgreich absolvieren.

Die Höhepunkte waren dabei die Teilnahme von acht Abteilungsmitgliedern bei zwei Landes-Schwarzgurtprüfungen. Eine davon fand in Bad Mergentheim statt. Hierbei erreichten Kerstin Schuster, Leah Althapp, Philipp Klingler und Alexander Friedrich den 1. Dan, Alexander Ludwig den 2., Laura Meinikheim und Jens Bamberger den 3., sowie Rebecca Menth den 4. Dan.

Somit zählt die Abteilung in ihren Reihen mittlerweile 18 Schwarzgurte. Mit elf lizenzierten Prüfern hat sie die größte Anzahl in ganz Württemberg.

Es folgten die Entlastung der Abteilungsleitung, sowie die Neuwahlen.

Hier wurde auf die bewährte Kompetenz und Qualität der bisherigen Verantwortlichen gesetzt und Hennes Meinikheim als Abteilungsleiter, Andreas Schleicher als Stellvertreter, Andreas Köhler als Kassenwart, Monika Menth als Schriftführerin, Uwe Fleischer als Gerätewart, Laura Meinikheim als Pressewart und Christof Meinikheim als Beisitzer wieder gewählt.

Die Versammlung endete mit zwölf Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften, unter anderem für 25 Jahre von Monika Menth, und einem Ausblick auf das Jahr 2018, das wieder reichlich mit Aktivitäten gespickt ist. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018