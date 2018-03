Über Darmkrebs informieren

Anzeige

Bad Mergentheim.Bereits zum 17. Mal findet im März der Darmkrebsmonat der Felix-Burda-Stiftung und der Stiftung „Lebens Blicke“ statt. „Lass Darmkrebs nicht Dein Schicksal sein“, lautet in diesem Jahr das Motto der Aufklärungskampagne, an der sich auch die Rehaklinik Ob der Tauber aktiv beteiligt. Entsprechend treffen sich Betroffene, Angehörige und Interessierte am Mittwoch, 28. März, zu einer Informationsveranstaltung in der Rehaklinik. Zentrales Thema des Vortrags des Onkologen Dr. med. Frohmut Zipse sind die Entstehung, Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten von Darmkrebs. Beginn ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei. Darmkrebs zählt zu den am besten erforschten Krebsarten beim Menschen. 90 Prozent der Darmkrebserkrankungen entwickeln sich aus gutartigen Darmpolypen. Jährlich erkranken in Deutschland circa 61 000 Menschen neu daran, etwa 25 400 Menschen sterben jedes Jahr an den Folgen der Erkrankung.