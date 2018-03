Über eigenen Tod sprechen

Anzeige

Bad Mergentheim.Der Evangelische Bezirksarbeitskreis Frauen und die evangelische Kurseelsorge Bad Mergentheim sind das Wagnis eingegangen, eine Veranstaltung mit dem Thema „Über den eigenen Tod sprechen“ anzubieten. Erstaunlich viele Menschen fühlten sich angesprochen und so füllte sich der Martin-Luther-Saal des Gemeindehauses bis zum allerletzten Platz.

Kurseelsorgerin Angelika Segl begrüßte und führte durch den Nachmittag. Nach einer Stärkung mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen konnte sich die Teilnehmer kleine Texte zum Thema Tod aussuchen und sich darüber austauschen.

Der Text eines Liedes von Reinhard Mey bildete den Übergang zu einer besonderen Herausforderung: Die Gäste sollten aufschreiben, was sie noch tun oder erleben möchten bevor sie sterben. Hochkonzentriert befassten sich alle mit ihren Gedanken so dass es mucksmäuschenstill im Raum wurde. Danach gab es einen lebhaften Austausch in Kleingruppen über die individuellen Wünsche, Befürchtungen und Sorgen im Bezug auf das eigene Sterben der durchaus noch wesentlich länger hätte sein dürfen.