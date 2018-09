Über Frankreich bis nach Marrakesch

Es gibt viele Möglichkeiten, sein Ziel zu erreichen. Für Volkmar Buckow und zwölf weitere Hobbypiloten beginnt am Sonntag eine besondere Tour: Mit Ultraleicht-Fliegern starten sie nach Marrakesch.

Markelsheim. Er wohnt im wahrsten Sinne des Wortes im „Taubertal“, denn immer, wenn er beruflich für die Firma Wittenstein tätig ist, bezieht der Ingenieur sein Quartier im gleichnamigen Gasthof. „Ich habe ein Haus in der Nähe von Nürnberg, da brauche ich hier kein Wohnung“, sagt der Mittsechziger. Und ja, das Taubertal gefällt dem Mann, der ein ganz besonderes Hobby hat.

Volmar Buckow ist Pilot eines Ultraleicht-Flugzeugs. „Stimmt nicht“, sagt er und erklärt, dass diese kleinen Propellermaschinen „eben keine Flugzeuge sind“. Amtlich werden sie nämlich als „Luftsportgeräte“ bezeichnet. Ansonsten aber verfügen sie über eine Kabine, Instrumente, einen Motor und ein festes, nicht einfahrbares Fahrwerk – eben doch kleine Flugzeuge, zumindest für den Laien.

„Zum Fliegen kam ich über das Segelfliegen, aber wegen der Familie trat das dann in den Hintergrund. Erst mit meiner freiberuflichen Tätigkeit in Harthausen bin ich wieder zum Fliegen gekommen, zunächst zum Paragliding und dann zur UL-Fliegerei.“ Sein Verein ist der Luftsportverein Giebelstadt. Mit einer Vereinsmaschine vom Typ „Rans S6“ – sie trägt die Kennung D-MMRE – startet Buckow am Sonntag zum großen Flug. „Wir sind 13 Leute in der Gruppe, alle starten nahe ihres Wohnorts, und unser Treff- und Ausgangsflugplatz ist Bremgarten bei Freiburg.“ Er selbst wird in Giebelstadt abheben, um dann nach Bremgarten zu fliegen.

Kurs per Tablet

Eine so weite Tour will umfassend und gut geplant sein, und die Vorbereitungen nahmen viel Zeit in Anspruch. Mittlerweile ist die Flugroute klar, die jeweiligen Zielflugplätze („da sind reguläre Flughäfen mit dabei“) sind informiert und die Gruppe angemeldet. Der Kurs ist längst auf dem Tablet eingespeichert; von Deutschland aus geht es über Frankreich und Spanien nach Nordafrika. Fes, Tanger und Marrakesch stehen auf der Liste, auch ein Flug nach Casablanca ist geplant, ebenso in die Sahara-Oase Zagora. Geht alles nach Plan, kehrt die Gruppe am 4. Oktober nach Bremgarten zurück.

Aber „UL-Fliegen“ ist „sehr ursprünglich“, wie Buckow betont. Natürlich gibt es Instrumente, die dem Piloten helfen. „Aber wir fliegen auf Sicht in etwa 3000 bis 4000 Fuß Höhe, und gerade wenn es über Gebirge geht, muss man die Pässe suchen und finden.“ Spielt das Wetter nicht mit, „dann muss man eben abwarten. Deshalb ist die Zeit auch großzügig kalkuliert“, erläutert der Pilot, „denn es kann einen, zwei oder drei Tage länger dauern. So eine Tour braucht Spielraum.“ Überdies hat man auch Gelegenheit, die verschiedenen Städte kennenzulernen. Das spanische Grenada etwa „ist ja immer ein lohnendes Ziel, und in Marrakesch werden wir uns natürlich auch umschauen.“

Ob eine solche lange Reise mit den kleinen und leichten UL-Maschinen den gefährlich ist? „Nein, aber ein bisschen Abenteuer ist das schon.“ Es sei jedoch ein „kalkulierbares Abenteuer, denn natürlich muss man die fliegerischen Grundregeln beachten und beherrschen und die Maschine in Stand halten“, sagt Buckow. Das „Schrauben gehört zur UL-Fliegerei, wir dürfen und können recht viel selbst machen“, verdeutlicht der erfahrene Pilot. Der Motor, ein Vierzylinder mit einer Leistung von 85 PS, „ist das A und O. Der muss laufen, und dann kommt man auch immer vernünftig runter“.

Deshalb gehört auch Werkzeug und das ein oder andere Ersatzteil zum Gepäck. Aber „nicht zu viel, denn das Gesamtgewicht, also Maschine, Pilot, Gepäck, Benzin (getankt wird normales Superbenzin) darf nicht mehr als 450 Kilo betragen“, macht Buckow auf das erlaubte Höchstgewicht aufmerksam. Und da das „Luftsportgerät“ selbst schon 280 bis 300 Kilo auf die Waage bringt, bleibt nicht viel übrig. Somit ist auch die Flugdauer begrenzt – „maximal vier bis viereinhalb Stunden, spätestens dann muss man landen“. Aber die Tour nach Marrakesch haben die UL-Flieger mit kürzeren Etappen geplant. „Wir werden etwa drei Stunden Flugzeit pro Tag haben, rund 550 Kilometer zurücklegen und uns Zeit nehmen für Geselligkeit und Kultur.“ Einfach nur auf dem Flugplatz zu sitzen, „das wollen wir nicht“.

Man bekommt alles mit

Überdies müsse man sich auf jedem Etappenziel zunächst um die Maschine kümmern, denn „technische Dinge sind kein Spaß“, betont Buckow. Geht etwas schief und fällt beispielsweise der Motor aus, „muss man immer versuchen, zu landen“. Nur im äußersten Notfall wird der Fallschirm genutzt; die Maschine sinkt dann, gebremst vom Schirm, samt Pilot und Gepäck zu Boden. „Hatte ich aber noch nie“, berichtet der Pilot.

Die Gruppe – Männer und Frauen steuern die Luftsportgeräte – startet immer gemeinsam. Sind alle Maschinen in der Luft, sammelt sich die Gruppe, wobei wie zuvor vereinbart eine Maschine die Führung sowie den Funkverkehr mit der Luftraumkontrolle und dem jeweiligen Tower übernimmt. „Die anderen können das natürlich mithören.“

Wer selbst noch nie in einer kleinen Maschine (mit)geflogen ist, kann kaum ermessen, was „Spaßfliegerei“ bedeutet. „Man kriegt halt alles mit: Start und Landung ebenso wie den Wind und das Wetter, aber natürlich hat man auch einen phantastischen Blick auf die Landschaft“, sagt Buckow.

Da die Maschinen so klein sind, ist das „Popometer“ ein ganz wichtiges Instrument; die Piloten haben „direkten Kontakt“. Bei Interesse empfiehlt Buckow einen Gang zum nächsten Flugplatz, beispielsweise nach Giebelstadt zum dortigen Luftsportverein, der über eine UL-Abteilung verfügt. Die Tour verfolgen können Leser unserer Zeitung auch im Internet unter www.Abenteuerpiloten.de. Wie diese besondere Flugreise verlaufen wird, ist noch unklar – die Tour startet ja erst am Sonntag. Doch Volkmar Buckow wird uns natürlich nach seiner Rückkehr berichten: „Spannend und interessant wird’s auf jeden Fall“.

