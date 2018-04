Über Müll und zu viele gefällte Bäume geärgert

Anzeige

Stadtrat Frederick Wunderle bedauerte, dass kein (selbstfinanzierter) offizieller Besuch des Gemeinderats in der französischen Partnerstadt Digne-les-Bains zustande käme.

Beim Stadtlauf stelle die kleine SPD-Stadtratsfraktion die Hälfte der rennenden Stadträte, hieß es weiter.

Die Initiative von Professor Kim von der Dualen Hochschule die digitale Ausbildung am hiesigen Campus zu etablieren, wurde unterstützt, denn angesichts des demografischen Wandels müsse der Standort in Bad Mergentheim attraktiv bleiben.

Hauptsächlich die Müllabfuhr bewege die Mitbürger in Sachen Kreispolitik konstatierte Kreisrat Tillmann Zeller. Er berichtete, dass die Firma Kühl aus Lauda im Auftrag des Main-Tauber-Kreises den Rest- und Biomüll sowie die Papiertonne abfahre. Der gelbe Wertstoffsack wird von der Firma Edelhäuser aus Rothenburg ob der Tauber im Auftrag der Dualen Systeme Deutschlands abgeholt.

Zeller zitierte auf seine Anfrage hin eine erfolgte Stellungnahme der Kreisverwaltung zu den Problemen bei der Müllabfuhr: „Uns ist bekannt, dass es in der letzten Woche krankheitsbedingt zu Verzögerungen bei den Abfuhrterminen gekommen ist. Die Firmen tun ihr Möglichstes, um mit Ersatzfahrern und zusätzlichen Fahrzeugen wieder zu einem normalen Entsorgungsrhythmus zurück zu kehren. Sollte eine zur Abfuhr bereit gestellte Tonne nicht abgefahren werden, wird die Reklamation an die Abfuhrfirma weitergeleitet. Die Abfuhrfirma hat dann 48 Stunden Zeit, die Tonne nach zu leeren. Die Unannehmlichkeiten bitten wir zu entschuldigen“, las Zeller vor.

Diskutiert wurde von den Bad Mergentheimer Sozialdemokraten auch die von den Bürgern zu Recht kritisierten massiven und nicht immer nachvollziehbaren Baumfällaktionen. Eine Fahrt nach Würzburg vermittele, dass in Bayern entlang der Straßen anders vorgegangen werde als in Baden-Württemberg. So wie es eigentlich auch von den baden-württembergischen Landesvorschriften her gelte, würde dort gehandelt, indem dort abschnittsweise die Hecken auf Stock gesetzt würden. Hier würden wirtschaftliche Gründe gegen einen verträglicheren Eingriff mit der Motorsäge vorgeschoben, wurde moniert. TZe

