Überlaufbecken unterm Lehrer-Parkplatz

Das Abwasserkonzept sieht dazu den Neubau eines RÜB an den Gewerblichen Schulen vor. Dies ist das letzte noch zu bauende RÜB. Der Bau geht einher mit dem Austausch des Kanals in der Waisenstraße. Geplant ist ein Becken mit einem Speichervolumen von 300 Kubikmetern“, so Carsten Müller gegenüber der Redaktion.

Als Bau-Zeitraum ist laut Stadtverwaltung März 2019 bis Ende 2020 vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.05.2018