Überschaubares Abbild der großen Welt

BAD MERGENTHEIM.Die Kinderspielstadt „Kiss-Me“ geht in die zehnte Runde. Zur Jubiläumsausgabe vom 30. Juli bis zum 10. August können Eltern ihre Kinder ab sofort anmelden.

Schauplatz des beliebten und aufwendigen Angebots ist auch in diesem Jahr wieder das Schulzentrum in der Au. Jeweils von Montag bis Freitag dürfen Kinder aus Bad Mergentheim und Igersheim im Alter von sieben bis 13 Jahren in diesen zwei Wochen das Erwachsenenleben ausprobieren. „Kiss-Me“ findet immer von 9 Uhr bis 16.30 Uhr statt, eine Frühbetreuung ab 7.30 Uhr ist möglich.

Wie die Großen gehen die Bürger von „Kiss-Me“ zur Arbeit, verdienen ihr eigenes Geld und können ganz alleine entscheiden, was sie mit diesem Geld tun (sparen, ausgeben, eine eigene Firma gründen, essen gehen und vieles mehr). Es stehen rund 50 Arbeitsstellen zur Wahl: in der Schreinerei, der Bäckerei, beim Stadttheater, in der Bank, bei der Polizei oder als Teil der Fernsehredaktion. Jede Woche werden zwei Kinderbürgermeister gewählt, die dann das Leben in der Spielstadt entscheidend beeinflussen können.