Übersichtstafel angebracht

Anzeige

Bad Mergentheim.Eine Übersichtstafel, die den Verlauf des mit 20 Weisheiten bestückten Bad Mergentheimer Philosophenweges deutlich macht, steht nun am Ausgangspunkt des Weges an der Tauberbrücke zum Kurpark. Die Tafel wurde auf Anregung eines Arbeitskreises, der von der Katholischen Erwachsenenbildung, dem Kulturverein und der Kurseelsorge gebildet wird, von der Stadt Bad Mergentheim installiert. In diesem Zusammenhang wurden auch die dazugehörigen Tafeln gereinigt und Schäden daran behoben. Die Texte für die Tafeln wurden 2006 von einem Kreis interessierter Bürger um den 2013 verstorbenen Eduard Kary ausgewählt. Darunter finden sich sehr alte Texte, beispielsweise von Platon oder Laotse. Aber auch zeitgenössische Philosophen regen mit ihren Aussagen zum Nachdenken an. Am heutigen Samstag, 23. Juni, bietet der Arbeitskreis eine Führung auf dem rund drei Kilometer langen Weg an. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Tauberbrücke zum Kurpark. pm