Überwiegend im Mittelfeld platziert

Edelfingen.Auf dem Bogenplatz des SV Heiligenzimmern wurde erstmalig die Landesmeisterschaft Bogen 3D ausgetragen. Da es in diesem Bereich keine vorgelagerte Bezirksmeisterschaften gibt, müssen die Schützen direkt zur Landesmeisterschaft gemeldet werden. Dabei waren auch neun Edelfinger Schützen.

Geschossen wurde bei brütender Hitze auf insgesamt 24 Tierattrappen, die in unbekannter Entfernung standen, wobei die Entfernungen zwischen fünf und 30 Meter betrugen. Der Parcours, der sich glücklicherweise überwiegend in einem Mischwaldgelände befand, war anspruchsvoll gestellt. Dabei waren auch einige Höhenmeter zu bewältigen. Der Schweiß floss in Strömen.

Am Samstag maßen sich die Systemschützen (Recurve und Compound) und die Bogenschützen in den Primitivklassen. Am Sonntag mussten die Bogenschützen der Blank- und Langbogenklassen in der „Waldrunde“ ihr Bestes geben.